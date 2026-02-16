Βλέπουν οργανωμένο κύκλωμα αρπαγής γάτων – Οι λόγοι πώλησης στο εξωτερικό

Αναστάτωση σε ιδιοκτήτες γάτων και φιλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει οι μαζικές καταγγελίες εξαφάνισης γατών, κυρίως στηρωμένων, από αυλές οικιών και δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το φαινόμενο έχει λάβει διαστάσεις, καθώς μέχρι στιγμής έχουν γίνει αναφορές για τη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Τις καταγγελίες διερευνά η Αστυνομία, ενώ ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ευημερίας Γάτων ζήτησε τη Δευτέρα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες την αναστολή όλων των αδειών για εξαγωγές γάτων, μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό, διότι, όπως τους αναφέρθηκε, απαιτείται δικαστική απόφαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς την προσεχή Τετάρτη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, όπου θα παραστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

«Παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν αρκετά χρόνια προηγουμένως, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα όπως σήμερα», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ευημερίας Γάτων και μέλος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας Ζώων, Ντίνος Αγιομαμίτης. Κατά την εκτίμησή του πρόκειται για αρκετά οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο έχουν καταγγείλει στην Αστυνομία. «Η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση», ήταν η απάντηση που δόθηκε στον «Π» από πλευράς Αστυνομίας.

Έδωσαν στοιχεία στην Αστυνομία

Ο κ. Αγιομαμίτης ανέφερε ότι μετά από επίσημες καταγγελίες ιδιοκτητών ζώων και εθελοντών, αλλά και σχετικές αναρτήσεις σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (μια περιήγηση στο Facebook να κάνει κανείς, αρκεί για να διαπιστώσει πόσο μεγάλος αριθμός έχει κάνει καταγγελίες, είπε χαρακτηριστικά), έδωσαν στην Αστυνομία των Ζώων συγκεκριμένα ονόματα, αριθμούς αυτοκινήτων με βαση αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες και φωτογραφίες με άτομα που προχωρούν στις αρπαγές».

Εκείνο που εκτιμούν, είναι ότι τα κάνουν εξαγωγή. Για αυτόν τον λόγο ζήτησαν τη Δευτέρα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπως ανασταλούν όλες οι άδειες εξαγωγής γάτων, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα. «Γνωρίζω ότι υπάρχει πτήση στις 27 Φεβρουαρίου, στην οποία δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα προσπαθήσουν να βάλουν γάτες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αγιομαμίτης.

Ποινικά αδικήματα

Δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και είναι ανάγκη να προστατευτούν πολίτες, οι οποίοι έχουν χάσει τα κατοικίδιά τους, τόνισε ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν πρέπει να αδιαφορήσουν για το ζήτημα. «Πρώτα απ’ όλα υπάρχει Νομοθεσία, η οποία σαφέστατα παραβιάζεται. Δεν μπορεί κάποιος να αρπάζει ανεξέλεκτα γάτους από ένα σημείο (πλατεία, πάρκο, χώρο σίτισης) και να τους παίρνει αλλού -μόνο αν τους μεταφέρει σε καταφύγιο-, διότι μόλις ο γάτος ξεπεράσει το σοκ, θα προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του από διερχόμενα αυτοκίνητα, αδέσποτους σκύλους, δηλητηριασμούς κτλ. Για αυτό υπάρχουν οι νομοθεσίες. Εμείς ζητάμε να εφαρμοστούν. Διαπράττονται ποινικά αδικήματα. Δεν είναι μόνο παραβιάσεις του Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου», σημείωσε.

Η Αστυνομία Ζώων και η δυνατότητές της

Την ίδια ώρα ανέφερε ότι δυστυχώς η Αστυνομία των Ζώων είναι υποστελεχομένη και αδυνατεί να ανταποκριθεί στον βαθμό που χρειάζεται. «Είναι μόνο 15 αστυνομικοί για ολόκληρη την Κύπρο. Και οι δυνατότητες αντίδρασής τους είναι ελάχιστες. Για αυτό ζητάμε συνολικά από την Αστυνομία και τα υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας να λάβουν μέτρα. Δεν περιμένουμε μόνο από την Αστυνομία Ζώων», είπε.

Η υπόθεση για υπεραγορά στα Λατσιά

Στο μεταξύ ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ευημερίας Γάτων αφήνει αιχμές κατά της Αστυνομίας Ζώων για τον τρόπο χειρισμού υπόθεσης αρπαγής γατών από χώρο στάθμευσης υπεραγοράς στα Λατσιά, μία από τις υποθέσεις για τις οποίες έγινε καταγγελία στην Αστυνομία. Πρόκεται για στειρωμένες γάτες, οι οποίες για χρόνια διέμεναν στον συγκεκριμένο χώρο και τύγχαναν καθημερινής φροντίδας από εθελοντές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, γυναίκα φέρεται να παγίδευσε τις γάτες και να τις τοποθέτησε στο όχημά της. Τα στοιχεία του οχήματος παραδόθηκαν στην Αστυνομία για τα Ζώα. Η ύποπτη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μετέφερε τα ζώα σε κτηνίατρο, διότι αντιλήφθηκε ότι ήταν άρρωστα, και ότι τα επέστρεψε, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει την κτηνιατρική κλινική. Φέρεται να ανέφερε ότο δε θυμόταν.

Ο κ. Αγιομαμίτης, ανέφερε ότι η Αστυνομία για τα Ζώα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την καταγγελλόμενη και αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς της, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση. Όπως σημείωσε, οι εθελοντές διαβεβαιώνουν ότι οι γάτοι δεν επέστρεψαν στην υπεραγορά. Για τον τρόπο χειρισμού αυτής της υπόθεσης ο κ. Αγιομαμίτης έστειλε επιστολή καταγγελίας στην Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι «είναι φανερό ότι δεν μπορεί η καταγγελλόμενη να ξέχασε σε ποιο κτηνίατρο πήγε τα γατάκια». Μετά από πολλές καταγγελίες ακτιβιστών και τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, η Αστυνομία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προχώρησε σε έλεγχο του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης της υπεραγοράς, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό γυναίκας ως υπόπτου. Η ίδια είχε κληθεί να δώσει κατάθεση.

Στόχευση σε στειρωμένα και εξημερωμένα ζώα

Οι καταγγελίες αφορούν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα. Η στόχευση είναι σε στειρωμένα, τα οποία εύκολα αναγνωρίζονται, διότι σημαδεύονται στο αυτί, αλλά και εξημερωμένα. «Επιλέγουν στειρωμένα ζώα, διότι, αν οι δράστες θέλουν να τα στείλουν στο εξωτερικό ως κατοικίδια, γλιτώνουν και τα έξοδα στείρωσης, για τα θηλυκά. Επιθυμούν εξημερωμένες γάτες, γιατί, για να συλλέξει κανείς κάποιο ζώο, αυτό πρέπει να είναι και σχετικά εξημερωμένο. Εξάλλου, κανένας στο εξωτερικό δεν θα υιοθετούσε μία γάτα μη εξημερωμένη», είπε.

Υιοθεσία, εκμετάλλευση δέρματος και επιστημονικές έρευνες, στους λόγους εξαγωγών

Αναφερόμενους στους λόγους για τους οποίους γίνονται εξαγωγές γάτων, και οι οποίοι ενδεχομένως να συνδέονται με τα περιστατικά εξαφάνισης, στάθηκε αρχικά στην υιοθεσία. «Μία άλλη υποψία είναι η ζήτηση του δέρματος γάτας σε ορισμένες χώρες, ενώ σε άλλες, ορισμένες εταιρείες διενεργούν πειράματα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την εξαγωγή γάτων, δεν είναι μόνο για την υιοθέτησή τους. Γι’ αυτό υπάρχει και ζήτηση για εξαγωγές και δίνονται μεγάλα ποσά», σημείωσε. Η τιμή πώλησης μίας γάτας στο εξωτερικό μπορεί να φτάσει μέχρι και 400 500 ευρώ, σύμφωνα με τον κ. Αγιομαμίτη.