Συγκλονίζουν οι ιστορικές φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες της Καισαριανής: Ταυτοποιήθηκαν οι πρώτοι δύο

Η ταυτότητα δύο εκ των 200 Ελλήνων αντιστασιακών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1η Μαΐου του 1944, έγινε γνωστή μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών που βγήκαν σε δημοπρασία στο eBay και αποτυπώνουν στιγμές πριν από την εκτέλεση στο Σκοπευτήριο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εφημερίδα "Τα Νέα", σε μία από τις φωτογραφίες όπου οι άνδρες οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο ψηλός άνδρας με το λευκό πουκάμισο, δεύτερος στη διάταξη, είναι ο Βασίλειος Παπαδήμας.

Ο ίδιος ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του γνωστού εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα (απεβίωσε το 2016). Ο Βασίλης Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909 και εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο και στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από ιταλούς καραμπινιέρους και έλληνες χωροφύλακες. Αρχικά μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου και στη συνέχεια στη Λάρισα, πριν οδηγηθεί στην εκτέλεση στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το πρώτο νεαρό αγόρι που διακρίνεται να χαμογελά σε άλλη φωτογραφία είναι ο Ηλίας Ρίζος του Δημητρίου.

Ήταν αρτεργάτης σε βιοτεχνία ζυμαρικών στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά. Μετά την είσοδο των Ιταλών στην πόλη, παραδόθηκε από έλληνες συνεργάτες και οδηγήθηκε αρχικά στις Φυλακές Λαμίας και στη συνέχεια στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Τα αδέλφια του, Αποστόλης και Βασιλική, είχαν επίσης αντιστασιακή δράση και προσέκειντο στο ΚΚΕ.

Το πρώτο νεαρό αγόρι (αριστερά) που διακρίνεται να χαμογελά είναι ο Ηλίας Ρίζος του Δημητρίου

Η δημοπρασία και τα ερωτήματα γνησιότητας

Η αγγελία για τη δημοπρασία έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της σελίδας Greece at WWII Archives στο Facebook. Την ίδια στιγμή ξεκίνησε η συζήτηση αναφορικά με τη γνησιότητα των εν λόγω φωτογραφιών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση από επίσημο φορέα σχετικά με το αν το υλικό είναι αυθεντικό. Ωστόσο, ο Βέλγος παλαιοπώλης που ανέβασε τις φωτογραφίες προς πώληση στο eBay αναφέρει ότι προέρχονται από τη συλλογή του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ που υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Batallion με έδρα τη Μαλακάσα και μετά τα Ίσθμια.

Παράλληλα, ο σύλλογος εργαζομένων στο υπουργείο Πολιτισμού ζητεί μα αναλάβει το κράτος την ταυτοποίηση, πιστοποίηση του υλικού και τη διερεύνηση της αυθεντικότητας και της προέλευσης.

Σύμφωνα με τον σύλλογο των εργαζομένων στο ΥΠΠΟ οι φωτογραφίες πρέπει να αγοραστούν από το ελληνικό κράτος ως ιστορικά ντοκουμέντα.

ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν

"Οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, μελών και στελεχών του ΚΚΕ, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί κατακτητές στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας", σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Προσθέτει ότι, "με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες φαίνονται αυθεντικές, αποτελούν και το μοναδικό φωτογραφικό ιστορικό ντοκουμέντο αυτής της τεράστιας θυσίας, σύμβολο του ηρωικού αγώνα του λαού μας και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ΚΚΕ.

Αποτυπώνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών που βάδιζαν προς το θάνατο αλύγιστοι με ακλόνητη την πίστη στο δίκιο του αγώνα για έναν κόσμο χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση. Αποτελούν έμπνευση για τις νεότερες γενιές σε μια εποχή που τα σύννεφα ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου πυκνώνουν απειλητικά".

Σύμφωνα με τον Περισσό, "ως τέτοια η αξία τους δεν μετριέται με το χρήμα και η θέση τους δεν βρίσκεται στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες με αβέβαιη την κατάληξη τους.

Εγείρεται συνεπώς σοβαρό ιστορικό και ηθικό ζήτημα και θα πρέπει με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ, για να είναι προσιτά στον λαό και τη νεολαία ως πηγή ιστορικής γνώσης και έμπνευσης για το σήμερα και το αύριο".

Καταληκτικά τονίζεται ότι, "με βάση τα παραπάνω το ΚΚΕ θα καταθέσει άμεσα συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση αυτών των ντοκουμέντων".

Πηγή: Thetoc.gr