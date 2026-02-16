Στις 9 Μαρτίου στην Επιτροπή Οικονομικών οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Η Επιτροπή Οικονομικών θα ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου τη συζήτηση για τις προτάσεις νόμου που αφορούν την προστασία δανειοληπτών και εγγυητών από τους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις, με στόχο να υπάρξει λύση μέχρι το τέλος της θητείας της. Στη συνεδρία κλήθηκε να παραστεί και ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστου Δαμιανού, έκανε λόγο για διαχρονική ανάγκη αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ πολιτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Όπως ανέφερε, «εδώ και δέκα χρόνια η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ διεκδικεί δικαιότερες ρυθμίσεις για δανειολήπτες και εγγυητές», επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος είναι «η ισορροπία μεταξύ των προνομίων των τραπεζών και στην πορεία των εταιρειών εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων και των ελάχιστων δικαιωμάτων των εγγυητών και δανειοληπτών».

Ο κ. Δαμιανού υποστήριξε ότι, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις του κόμματος, δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση, σημειώνοντας πως «το μόνιμο άλλοθι ήταν ένα “θα” από πλευράς κυβέρνησης και κυρίως των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ», προσθέτοντας ότι «έχουν τελειώσει τα άλλοθι».

Αναφερόμενος στις κοινωνικές συνέπειες του υφιστάμενου πλαισίου, έκανε λόγο για εκτεταμένες απώλειες περιουσιών, αναφέροντας ότι «χιλιάδες συμπατριωτών μας έχουν ξεσπιτωθεί. Χιλιάδες άλλοι είναι στην πορεία να χάσουν το σπίτι ή την οικογενειακή εργασία».

Όπως είπε, η βασική πρόταση του κόμματος αφορά την αποκατάσταση της δυνατότητας των πολιτών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία και τη μικρή επαγγελματική τους στέγη. Σημείωσε ότι ήδη από το 2018 υπήρχαν προειδοποιήσεις για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι οποίες, όπως ανέφερε, δεν εισακούστηκαν.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ ανακοίνωσε επίσης ότι το θέμα θα τεθεί εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής, όπου κλήθηκε να παραστεί ο Υπουργός Οικονομικών ώστε να ξεκαθαρίσουν οι πολιτικές προθέσεις της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Πρόσθεσε ότι «πριν κλείσει αυτή η Βουλή, πρέπει να ξέρουμε πώς τοποθετείται κάθε πολιτική δύναμη σε αυτό το πογκρόμ εκποιήσεων που ζούμε τα τελευταία χρόνια».

Ο κ. Δαμιανού υποστήριξε ακόμη ότι, με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες, οι δανειολήπτες και οι εγγυητές δεν έχουν σήμερα επαρκή προστασία, ενώ επισήμανε ότι πολλές υποθέσεις βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και δεν μπορούν να ανατραπούν.

Όπως ανέφερε, στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι να περιοριστούν οι άμεσες απώλειες περιουσιών αλλά και να δημιουργηθεί ένα πιο ισορροπημένο νομοθετικό πλαίσιο για το μέλλον, προειδοποιώντας ότι χωρίς αλλαγές, πολίτες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με εκποιήσεις ακόμη και για περιορισμένες καθυστερήσεις στις δόσεις τους.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και Βουλευτής Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε ότι η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής θα ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου τη συζήτηση των εκκρεμουσών προτάσεων νόμου για το θέμα των εκποιήσεων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για νομοθετήματα που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής εδώ και χρόνια και βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τη Χρηματοοικονομική Επίτροπο.

Όπως ανέφερε, τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι μεγάλο ποσοστό των πλειστηριασμών αφορά κύριες κατοικίες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «55% αφορά κατοικίες κάτω των 250.000 ευρώ» και ότι «κάτω από το 350 το ποσοστό είναι στο 70%», γεγονός που, όπως υπέδειξε, έρχεται σε αντίθεση με τις διαχρονικές δεσμεύσεις για προστασία της κύριας κατοικίας.

Ο κ. Παπαδούρης είπε επίσης ότι η πλειονότητα των υποθέσεων αφορά τερματισμένα δάνεια, εξηγώντας ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας που αυξάνουν περαιτέρω το ύψος της οφειλής.

Αναφέρθηκε στην εξέλιξη του συνολικού ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), εκφράζοντας ανησυχία για την αύξηση του υπολοίπου παρά τις εκποιήσεις και τις αναδιαρθρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως εξήγησε, παρότι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων έχουν ήδη διαχειριστεί και μειώσει δάνεια ύψους περίπου 5,7 δισ. ευρώ, το συνολικό χαρτοφυλάκιο φαίνεται να αυξάνεται λόγω των τόκων υπερημερίας που συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις οφειλές.

Ανέφερε ότι «εκεί που αγοράστηκαν δάνεια ύψους 16 δισεκατομμυρίων, σήμερα το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο ανέρχεται στα 18,5 δισεκατομμύρια», επισημαίνοντας ότι η συνεχής επιβάρυνση με επιτόκια, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν το 9% έως 12%, οδηγεί σε αύξηση των οφειλών ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχουν ήδη γίνει εκποιήσεις ή διακανονισμοί.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τη λειτουργία του υφιστάμενου πλαισίου, επισημαίνοντας ότι σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου οι δικαστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, στην Κύπρο απαιτούνται πολλά χρόνια για την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων, ενώ οι εκποιήσεις προχωρούν σε πολύ συντομότερο χρόνο.

Καταλήγοντας, προειδοποίησε για κλιμάκωση του φαινομένου, αναφέροντας ότι «το 2026 θα δούμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί», τονίζοντας την ανάγκη επανεξέτασης του νομοθετικού πλαισίου ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη προστασία των πολιτών.

