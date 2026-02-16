Λάρνακα: Πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει στην περιοχή Τεκκέ (φώτος)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε ιδιωτικό όχημα που βρισκόταν εν κινήσει στην περιοχή του Αεροδρομίου Λάρνακας, παρά το πάρκο Τεκκέ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας, υπό τον Υπαστυνόμο Ανδρέα Παπαδόπουλο, με τη φωτιά να τίθεται υπό πλήρη έλεγχο στις 13:13.

Ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε εγκαίρως την πυρκαγιά, στάθμευσε αμέσως στην άκρη του δρόμου και εξήλθε με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσει.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.





