Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 293,32 μονάδες με απώλειες 0,43 %

Με πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δίνοντας συνέχεια στο αρνητικό κλίμα που επικράτησε την περασμένη εβδομάδα. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 293,32 μονάδες με απώλειες 0,43 %.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 175,21 μονάδες με πτώση 0,17%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 701.490 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, σχεδόν όλοι έκλεισαν με πτώση, με εξαίρεση τον δείκτη των Ξενοδοχείων που παρέμεινε αμετάβλητος. Η Κύρια Αγορά είχε απώλειες 0,48%, η Εναλλακτική υποχώρησε κατά 0,32% και οι Επενδυτικές κατά 0,95%. 

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 575.801 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,40 ευρώ – άνοδος 0,64%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 44.019 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,49 ευρώ - πτώση 1,00%), της Lordos United με όγκο 26.695 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,194 ευρώ - αμετάβλητη), της Τράπεζας Eurobank με όγκο 14.662 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,956 ευρώ - πτώση 1,40%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 6.904 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,34 ευρώ – πτώση 1,47%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 7 παρέμειναν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 178.

Πηγή: ΚΥΠΕ

