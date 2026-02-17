Κάλεσμα Ειρήνης Πική για αξιοποίηση νέου φορολογικού πλαισίου

Κάλεσμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και συμβούλους να αξιοποιήσουν το νέο φορολογικό πλαίσιο, απηύθυνε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική.

Σε χαιρετισμό της στην Ημερίδα του ΣΕΛΚ «Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026», ανέφερε ότι «εμείς δεσμευόμαστε για σταθερότητα κανόνων, γρήγορα αντανακλαστικά και ουσιαστικό διάλογο με τους θεσμικούς εταίρους».

Η κατεύθυνση της κυβέρνησης ήταν και είναι ξεκάθαρη, τόνισε.

«Ένα φορολογικό σύστημα απλό, διαφανές και αποτελεσματικό, με σαφή και απτά οφέλη για την οικονομία και τους πολίτες. Μια προσπάθεια η οποία εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική μας για τον εκσυγχρονισμό της χώρας», πρόσθεσε.

Η φορολογική μεταρρύθμιση για την κυβέρνηση μας είναι πολύ περισσότερα από μια απλή αναδιάταξη συντελεστών, επεσήμανε, σημειώνοντας ότι είναι «μια εμβληματική τομή που ξαναμοιράζει δίκαια τα βάρη και κάνει το σύστημα πιο απλό και προβλέψιμο».

Το νέο αφορολόγητο όριο στα €22.000, οι απλούστερες κλίμακες, η κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος και η ουσιαστική ελάφρυνση στην Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα σε 5% , τόνισε, δίνουν ανάσα σε οικογένειες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας ρευστότητα και ανταγωνιστικότητα.

«Το σημαντικό είναι ότι αυτά έχουν ήδη θετική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Με τον μισθό Ιανουαρίου, περίπου 200.000 φορολογούμενοι είδαν καθαρή αύξηση αποδοχών, ενώ μέσα στο 2026 περίπου 30.000 φυσικά πρόσωπα αναμένεται να απαλλαγούν πλήρως», ανέφερε.

Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα

Παρά την προσαρμογή του εταιρικού φόρου, σημείωσε, η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας όχι μόνο διατηρείται, αλλά ενισχύεται μέσα από ένα δικαιότερο και πιο αποδοτικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που διασφαλίζει σταθερό θεσμικό περιβάλλον και στοχευμένα κίνητρα, όπως ο ειδικός συντελεστής 8% για τα stock options.

«Διατηρούμε το φορολογικό βάρος προβλέψιμο και φιλικό προς την ανάπτυξη, καθιστώντας την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η προσέλκυση αυτών των διεθνών επιχειρήσεων είναι ο καταλύτης για τη δημιουργία ενός υγιούς και ισχυρού οικοσυστήματος τοπικών επιχειρήσεων που αναπτύσσονται γύρω τους. Μια δικαιότερη φορολογία για τις κυπριακές επιχειρήσεις τους επιτρέπει να ενταχθούν σε αυτή τη διεθνή αλυσίδα αξίας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφειά τους», υπέδειξε.