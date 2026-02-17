Χαράλαμπος Χαριλάου στο ΠΟΛcast: Σηκώνει το γάντι για τις καταγγελίες κατά δημοσίων νοσηλευτηρίων

Ο εκπρόσωπος του ΟΚΥΠΥ σε ένα αποκαλυπτικό ΠΟΛcast για την φόρμουλα στελέχωσης των δημοσίων νοσηλευτηρίων, τις έρευνες από καταγγελίες ασθενών, την ολοκλήρωση της εντατικής νεογνών και του νοσοκομείου Αθαλάσσας.

Τρέχουν αρκετές έρευνες καταγγελιών ή παραπόνων σε βάρος γιατρών ή νοσηλευτηρίων, από ασθενείς ή τις οικογένειες τους, παραδέχεται ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥΠΥ Χαράλαμπος Χαριλάου, απαντώντας αν αποδίδονται ευθύνες και αν υπάρχει λογοδοσία εκ μέρους του ΟΚΥΠΥ. Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast του Πολίτη, ο κύριος Χαριλάου επικαλείται τις εποχιακές λοιμώξεις, κληθείς να σχολιάσει ότι, η κατάσταση στα ΤΑΕΠ και στις κλίνες στα δημόσια νοσηλευτήρια θυμίζει εποχές προ ΓΕΣΥ, με την αναμονή να αγγίζει τις πέντε ώρες.

Την ίδια ώρα περιγράφει τη φόρμουλα στελέχωσης των νοσηλευτηρίων και απορρίπτει τα υποστελέχωσης. Στο θέμα των ασθενοφόρων ο κύριος Χαριλάου διερωτάται ποιος ο λόγος να γίνει ανεξάρτητος φορέας, αφού η υπηρεσία ασθενοφόρων όπως αναφέρει, λειτουργεί εξαιρετικά.

Για τα μεγάλα έργα, όπως η ολοκλήρωση του νοσοκομείου Αθαλάσσας και η επέκταση της εντατικής νεογνών του Μακάριου, ο κύριος Χαριλάου δίνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο εδώ: