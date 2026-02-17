Η Lidl Κύπρου στηρίζει το Σαρακοστιανό τραπέζι με μειώσεις τιμών -15% σε βασικά προϊόντα

Η Lidl Κύπρου, πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή της αγοράς, ανακοινώνει μια νέα πρωτοβουλία στήριξης των νοικοκυριών για την περίοδο της Σαρακοστής. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της εποχής, η εταιρεία προχωρά σε έκπτωση -15% σε επιλεγμένα κατεψυγμένα λαχανικά και ρύζια, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ποιοτικές διατροφικές επιλογές.

Η Σαρακοστή είναι μια περίοδος συνδεδεμένη με την παράδοση και τις πιο συνειδητές διατροφικές συνήθειες. Ωστόσο, παραμένει μια περίοδος όπου οι οικονομικές πιέσεις στα νοικοκυριά είναι υπαρκτές. Η Lidl Κύπρου, μέσα από τη νέα της 360° καμπάνια επικοινωνίας, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στις πράξεις, ενισχύοντας το καθημερινό τραπέζι με προϊόντα που αποτελούν τη βάση της Σαρακοστιανής διατροφής.

Σχετικά με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Κύπρου, δήλωσε: «Στη Lidl Κύπρου, η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη: να στεκόμαστε δίπλα στους καταναλωτές μας με συνέπεια και ειλικρίνεια. Σε μια περίοδο με ιδιαίτερη σημασία για την κυπριακή παράδοση, όπως η Σαρακοστή, επιλέγουμε να μειώσουμε τις τιμές μας ακόμα περισσότερο σε βασικά αγαθά, όπως τα λαχανικά και το ρύζι. Η πρόσφατη ανάδειξή μας ως Νο.1 στη σχέση ποιότητας-τιμής με το Best Buy Award 2025/2026 δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά η υπόσχεσή μας να παραμείνουμε η πρώτη επιλογή για κάθε νοικοκυριό στην Κύπρο, προσφέροντας οικονομία χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα».

Η φιλοσοφία της εταιρείας για σταθερά χαμηλές τιμές αναγνωρίστηκε και επίσημα με το διεθνές βραβείο Best Buy Award για το 2025/2026. Η διάκριση αυτή, αποτέλεσμα ανεξάρτητης έρευνας του οργανισμού ICERTIAS, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των Κυπρίων καταναλωτών στη Lidl Κύπρου ως τον κορυφαίο προορισμό για αγορές που συνδυάζουν το ελάχιστο δυνατό κόστος με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Η Lidl Κύπρου συνεχίζει να πορεύεται με επίκεντρο τον άνθρωπο, προσφέροντας λύσεις που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα κάθε κυπριακής οικογένειας.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:

corporate.lidl.com.cy

team.lidl.com.cy

lidlfoodacademy.com.cy

facebook.com/lidlcy

instagram.com/lidl_cyprus

youtube.com/lidlcyprus

linkedin.com/company/lidl-cyprus