Family First: Στο επίκεντρο η οικογένεια για μια αναβαθμισμένη εμπειρία Οικονομικής Θέσης

Με το νέο έτος να έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, η Emirates ολοκληρώνει τον πιο πολυσύχναστο μήνα της για κρατήσεις οικογενειακών ταξιδιών τον Ιανουάριο, εδραιώνοντας τη θέση της ως η διεθνής αεροπορική εταιρεία πρώτης επιλογής για οικογένειες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, το 84% όλων των κρατήσεων της Emirates αφορούσε ταξίδια στην Οικονομική Θέση, ενώ οι ομαδικές και οικογενειακές κρατήσεις αντιπροσώπευαν το 64% του συνόλου των επιβατών που ταξίδεψαν στην Οικονομική Θέση.

Καθώς πολλοί σχεδιάζουν και ανυπομονούν για τις ετήσιες διακοπές τους, ο Ιανουάριος είναι η περίοδος αιχμής για τις κρατήσεις των οικογενειών που προτιμούν να ταξιδεύουν με την Emirates. Οι ταξιδιώτες της Οικονομικής Θέσης έκαναν τις κρατήσεις τους νωρίς, ειδικά οι ομάδες και οι οικογένειες, με περισσότερο από το 65% των ομαδικών κρατήσεων να γίνονται τουλάχιστον 3 μήνες πριν την αναχώρηση και περισσότερο από το 65% των οικογενειών να κάνουν τις κρατήσεις τους τουλάχιστον 2 μήνες πριν το ταξίδι. Οι κορυφαίοι προορισμοί για τις ομάδες ήταν το Ντουμπάι, η Μάλτα, το Πουκέτ, ενώ οι κορυφαίοι προορισμοί για τις οικογένειες ήταν το Ντουμπάι, η Μάλτα, η Μπανγκόκ, το Μαλέ και ο Μαυρίκιος.

Το 2026, που ονομάστηκε «Έτος της Οικογένειας» στα ΗΑΕ, η Emirates σημειώνει ότι οι τάσεις των οικογενειακών κρατήσεων ευθυγραμμίζονται με τις σχολικές διακοπές, με κρατήσεις για τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές διακοπές να γίνονται τον Ιανουάριο και μια άλλη σειρά κρατήσεων να αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι για ταξίδια αργότερα μέσα στο έτος.

Emirates Οικονομική Θέση– παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως κορυφαία επιλογή για οικογένειες

Η Emirates διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πτήσεων μεγάλων αποστάσεων παγκοσμίως, με τους επιβάτες της Οικονομικής Θέσης να αποτελούν την πλειονότητα όσων ταξιδεύουν με την αεροπορική εταιρεία. Η Emirates επενδύει διαχρονικά στην εμπειρία της Οικονομικής Θέσης, εφαρμόζοντας ξεκάθαρα καθορισμένα, παγκόσμιας κλάσης πρότυπα στον σχεδιασμό της καμπίνας και των καθισμάτων, στην εστίαση και τη φιλοξενία, στην ψυχαγωγία και την άνεση εν πτήσει, καθώς και στην εξυπηρέτηση και την ασφάλεια που προσφέρει το πλήρωμα καμπίνας.

Η δύναμη της εμπειρίας Οικονομικής Θέσης της Emirates έγκειται στη συνέπεια και την κλίμακα με την οποία αυτά τα πρότυπα υλοποιούνται σε σχεδόν 500 καθημερινές πτήσεις, καθώς και στα καθημερινά παραδείγματα της υπόσχεσης Fly Better, που βρίσκεται στον πυρήνα του brand της Emirates.

Περισσότερο από μια θέση

Η Emirates διαθέτει στόλο αεροσκαφών ευρείας ατράκτου, που περιλαμβάνει Airbus A380, A350 και Boeing 777, προσφέροντας στους επιβάτες της Οικονομικής Θέσης αεροσκάφη σχεδιασμένα για άνεση σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων και όχι για πυκνή διάταξη θέσεων μικρών αποστάσεων. Έτσι, οι οικογένειες απολαμβάνουν φαρδύτερες καμπίνες και διαδρόμους, μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους για αποσκευές χειρός, καθώς και βελτιωμένη κυκλοφορία αέρα και πίεση καμπίνας. Στα βασικά χαρακτηριστικά της εμπειρίας της Οικονομικής Θέσης της Emirates, περιλαμβάνονται τα εργονομικά σχεδιασμένα καθίσματα με ρυθμιζόμενα προσκέφαλα, ο γενναιόδωρος χώρος μεταξύ των καθισμάτων για μεγαλύτερη άνεση και τέντωμα των ποδιών, οι προσωπικές οθόνες ψυχαγωγίας για όλους τους επιβάτες, καθώς και ο ειδικός φωτισμός καμπίνας (mood lighting), σχεδιασμένος για να διευκολύνει τη χαλάρωση και την ξεκούραση.

Στα νεότερα αεροσκάφη της Emirates – το A350 – η Οικονομική Θέση προσφέρει έως και 259 άνετα καθίσματα σε διάταξη 3-3-3, με κάθε κάθισμα να διαθέτει προσκέφαλο ρυθμιζόμενο σε 6 κατευθύνσεις και μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο πάνω από τα καθίσματα. Κάθε επιβάτης μπορεί να απολαμβάνει τη δική του οθόνη 4K 13,3 ιντσών για να παρακολουθεί ταινίες και εκπομπές στο σύστημα ψυχαγωγίας ice, ισχυρή φόρτιση ενσωματωμένη στο κάθισμα για τις συσκευές του, ευρύχωρη καμπίνα με ιδιαίτερα ψηλά ταβάνια, καθώς και πολυτελώς σχεδιασμένες τουαλέτες με σημαντικά περισσότερο χώρο.

Πολλά από τα αεροσκάφη της Emirates έχουν ήδη αναβαθμιστεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος εκσυγχρονισμού ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο καθίσματα νέας γενιάς, πλήρως ανανεωμένοι εσωτερικοί χώροι και μια κομψή, σύγχρονη σχεδιαστική αισθητική συμβάλλουν στην άνεση και τη χαλάρωση εν πτήσει.

Η Emirates προσφέρει επίσης προτεραιότητα επιβίβασης για οικογένειες σε όλα τα διεθνή αεροδρόμια, ώστε να δίνεται επιπλέον χρόνος στα παιδιά να τακτοποιηθούν στη θέση τους, καθώς και πολιτική τοποθέτησης των οικογενειών σε διπλανές θέσεις. Οι γονείς μπορούν να κλείσουν θέσεις που βρίσκονται δίπλα σε ειδικά σχεδιασμένες κούνιες (bassinets) για βρέφη ηλικίας έως 2 ετών και βάρους κάτω των 11 κιλών, επιτρέποντας στα μικρά παιδιά να ξεκουράζονται άνετα καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Οι γονείς μπορούν επίσης να φέρουν εγκεκριμένα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου στο αεροσκάφος για μεγαλύτερη οικειότητα και ασφάλεια.

Δίκτυο και Επιχειρησιακή Αξιοπιστία

Ένα ακόμη πρακτικό πλεονέκτημα της εμπειρίας Οικονομικής Θέσης της Emirates είναι η έκταση του δικτύου της. Η Emirates εξυπηρετεί προορισμούς σε όλη την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, την Αμερική και την Αυστραλασία, συχνά με απευθείας πτήσεις που μειώνουν την πολυπλοκότητα του ταξιδιού. Για τους επιβάτες της Οικονομικής Θέσης, αυτό το μοντέλο «hub-and-spoke» μεταφράζεται σε λιγότερες ανταποκρίσεις σε μακρινά διηπειρωτικά ταξίδια, τυποποιημένα προϊόντα εν πτήσει σε όλες τις περιοχές, φιλοξενία παγκόσμιας κλάσης και μειωμένο κίνδυνο κακής διαχείρισης αποσκευών.

Η Emirates διαθέτει εξαιρετικό ιστορικό στη διαχείριση αποσκευών, με σχεδόν 3 εκατομμύρια αποσκευές να διακινούνται κάθε μήνα και ποσοστό επιτυχίας 99,9% στη διαχείριση αποσκευών από τον κόμβο του Ντουμπάι – κατατάσσοντάς την ως την αεροπορική εταιρεία με την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως. Το 99,9% όλων των αποσκευών που αναχωρούν από το Ντουμπάι ή διέρχονται μέσω αυτού φτάνουν στον κάτοχό τους εγκαίρως, στον σωστό προορισμό. Το ποσοστό «κακής διαχείρισης αποσκευών» της Emirates, που μπορεί να οριστεί ως «καθυστερημένες, χαμένες ή λανθασμένα τοποθετημένες αποσκευές», είναι εξαιρετικά χαμηλό, μόλις 1,8 ανά 1.000 αποσκευές στον κόμβο του Ντουμπάι – σχεδόν 30 φορές χαμηλότερο σε σύγκριση με ορισμένους άλλους παρόχους.

Άρτια εκπαιδευμένο, έμπειρο και φιλόξενο πλήρωμα καμπίνας

Η Emirates απασχολεί πληρώματα καμπίνας από περισσότερες από 140 εθνικότητες, που μιλούν πάνω από 70 γλώσσες, αντικατοπτρίζοντας το παγκόσμιο δίκτυο δρομολογίων της και το πολυπολιτισμικό προφίλ των επιβατών της. Η εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης που λαμβάνει το πλήρωμα εστιάζει στην ασφάλεια, τη συνέπεια και την τέχνη της φιλοξενίας σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Για να καταστεί το ταξίδι πιο άνετο για τους επιβάτες της Οικονομικής Θέσης, το πλήρωμα καμπίνας της Emirates ακολουθεί σαφώς δομημένες ροές εξυπηρέτησης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με εξειδίκευση ώστε να διασφαλίζουν μια ήρεμη εμπειρία πτήσης. Αυτό περιλαμβάνει προσοχή στον χρονισμό της παροχής γευμάτων, στις αλλαγές του φωτισμού της καμπίνας και στην παροχή ελέγχων άνεσης για μια εξατομικευμένη εμπειρία. Το πλήρωμα καμπίνας της Emirates εκπαιδεύεται βάσει ενός ενιαίου, παγκόσμιου προτύπου φιλοξενίας, με ειδικές διαδικασίες για οικογένειες, ασυνόδευτους ανηλίκους και επιβάτες που χρειάζονται υποστήριξη. Τα πληρώματα καμπίνας είναι εκπαιδευμένα και εξοικειωμένα με πλήρεις καμπίνες, μεγάλο αριθμό οικογενειών και πολυπολιτισμικά προφίλ επιβατών, και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν φιλοξενία παγκόσμιας κλάσης καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Για τη δημιουργία αναμνήσεων που διαρκούν μια ζωή, τα πληρώματα καμπίνας της Emirates απαθανατίζουν τακτικά ξεχωριστές στιγμές εν πτήσει με άμεση φωτογραφική μηχανή Polaroid, οι οποίες στη συνέχεια προσφέρονται στους επιβάτες σε συλλεκτική κορνίζα φωτογραφίας Emirates ως αναμνηστικό.

Γευστικό φαγητό σε γενναιόδωρες μερίδες

Η Emirates προσφέρει δωρεάν γεύματα και ποτά σε όλες τις πτήσεις Οικονομικής Θέσης, ανεξαρτήτως διάρκειας διαδρομής. Τα μενού έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντικατοπτρίζουν τοπικές γεύσεις και προτιμήσεις εμπνευσμένες από τον προορισμό, με φρεσκοπαρασκευασμένα γεύματα.

Η εστίαση στην Οικονομική Θέση της Emirates περιλαμβάνει γενναιόδωρα, πολυεπίπεδα γεύματα, με δωρεάν αναψυκτικά, χυμούς, τσάι, καφέ και, εφόσον το επιθυμούν οι επιβάτες, αλκοολούχα ποτά. Η Emirates επενδύει σημαντικά περισσότερα στα γαστρονομικά και οινικά της προγράμματα στην Οικονομική Θέση σε σύγκριση με πολλές άλλες αεροπορικές εταιρείες, ώστε να διασφαλίζει μια εμπειρία υψηλής ποιότητας για τους επιβάτες της. Παράλληλα, η Emirates εισάγει τακτικά νέες λιχουδιές για τους επιβάτες της Οικονομικής Θέσης, όπως δωρεάν ποπ κορν σε ορισμένα δρομολόγια, κύπελλα παγωτού και ζεστά μπισκότα σε άλλα. Η Emirates εξυπηρετεί, κατόπιν αιτήματος, μια σειρά από ειδικά γεύματα, από vegan και vegetarian έως χωρίς γλουτένη και άλλα. Όλα όσα προσφέρονται εν πτήσει από την Emirates στην Οικονομική Θέση περιλαμβάνονται ήδη στην τιμή του εισιτηρίου, μειώνοντας το άγχος εν πτήσει για τις οικογένειες, καθώς δεν απαιτούνται επιπλέον αγορές κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η μόνη εξαίρεση είναι η επιλογή αγοράς ενός μπουκαλιού σαμπάνιας Moët & Chandon με τούρτα, εάν κάποιος επιβάτης επιθυμεί να γιορτάσει το ταξίδι του.

Παιδικά γεύματα είναι διαθέσιμα σχεδόν σε όλα τα δρομολόγια της Emirates, σε όλες τις ταξιδιωτικές κατηγορίες – και περιλαμβάνουν νόστιμα και θρεπτικά γεύματα, με πολλά στοιχεία κατάλληλα για σνακ, σε έναν ειδικά σχεδιασμένο, πολύχρωμο δίσκο φαγητού που απεικονίζει τα εμβληματικά μέλη πληρώματος και πιλότους της Emirates από τη σειρά Little Travellers. Βιολογική παιδική τροφή, γάλα σε σκόνη και μπιμπερό είναι διαθέσιμα εν πτήσει για βρέφη, δωρεάν, εφόσον οι γονείς ή κηδεμόνες τα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Μια εμπειρία ψυχαγωγίας παγκόσμιας κλάσης με το ice

Το σύστημα ψυχαγωγίας εν πτήσει ice της Emirates θεωρείται ευρέως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα στη διεθνή εμπορική αεροπορία. Κατατάσσεται σταθερά στην πρώτη θέση σε παγκόσμια βραβεία αεροπορικών εταιρειών και έρευνες επιβατών. Με περισσότερα από 6.500 κανάλια υψηλής ποιότητας και βραβευμένου περιεχομένου, το ice αποτελεί τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη ψυχαγωγίας στον ουρανό παγκοσμίως. Ανταποκρινόμενο στα ποικίλα γούστα εκατομμυρίων επιβατών, η Emirates προσφέρει σχεδόν 3.000 ταινίες σε 50 γλώσσες, πάνω από 200 ντοκιμαντέρ, περισσότερες από 150 αραβικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς και πάνω από 300 ταινίες Bollywood και Νοτιοασιατικού κινηματογράφου, μεταξύ άλλων. Με παρόχους όπως HBO Max, Disney+, Paramount+, Food Network, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals, Shahid, BBC Earth, Animal Planet, HGTV και Spotify, το Emirates ice περιλαμβάνει επίσης podcasts, μαθήματα εκμάθησης γλωσσών, κινούμενα σχέδια, ακόμη και ζωντανή αθλητική κάλυψη και ειδήσεις στα 40.000 πόδια.

Το ice διαθέτει επίσης πληθώρα παιδικών ταινιών και τηλεοπτικών επιλογών από Disney+, CBeebies, Nickelodeon και Cartoon Network, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοφιλών χαρακτήρων όπως Paw Patrol, Bluey και Hey Duggee. Στα παιδιά παρέχονται ειδικά ακουστικά για την απόλαυση του ice, σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν καλύτερα και πιο άνετα στο κεφάλι τους, ενώ απολαμβάνουν ένα τεράστιο εύρος παιδικού περιεχομένου. Για τους λάτρεις των videogames, το Emirates ice προσφέρει ακόμη και έως 100 βιντεοπαιχνίδια, τα οποία μπορούν να παιχτούν από δύο παίκτες σε διαφορετικά καθίσματα. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να απολαύσουν τη μουσική συλλογή του Emirates ice, με περισσότερα από 3.000 άλμπουμ και πάνω από 600 playlists.

Η Emirates βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία αναβάθμισης του Wi-Fi εν πτήσει με συνδεσιμότητα Starlink από το πιο προηγμένο δορυφορικό διαδίκτυο παγκοσμίως. Το Starlink προσφέρει σταθερή, υπερυψηλής ταχύτητας υπηρεσία ποιότητας εδάφους στα 40.000 πόδια, η οποία θα επιτρέπει στους επιβάτες της Οικονομικής Θέσης να κάνουν streaming, να απολαμβάνουν online gaming, να πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις με φίλους και οικογένεια, να εργάζονται και να περιηγούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δωρεάν.

Δωρεάν παροχές άνεσης εν πτήσει

Οι επιβάτες της Οικονομικής Θέσης σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων παγκοσμίως λαμβάνουν δωρεάν κιτ παροχών άνεσης, μια συλλεκτική σειρά σχεδιασμένη σε συνεργασία με το United for Wildlife, που αναδεικνύει τα πιο απειλούμενα είδη του πλανήτη. Οι τσάντες των κιτ περιλαμβάνουν είδη άνεσης για τους ταξιδιώτες – μαλακές κάλτσες, μάσκες ύπνου, ωτοασπίδες και σετ οδοντικής φροντίδας.

Τα παιδιά λαμβάνουν επίσης το δικό τους κιτ παροχών, όπως και τα βρέφη. Παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για οικογενειακά ταξίδια, τα παιδικά κιτ της Emirates αναδεικνύουν τον ενθουσιασμό του εντυπωσιακού χαρτοφυλακίου χορηγιών της εταιρείας, που υποστηρίζει και προβάλλει το ποδόσφαιρο, το τένις, το μπάσκετ, την ιστιοπλοΐα, το γκολφ, την ιππασία, την ποδηλασία, το κρίκετ, το ράγκμπι, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Υπάρχουν 12 συλλεκτικά αντικείμενα διαθέσιμα, σε ξεχωριστά κιτ για ηλικίες 0–2 ετών, 3–6 ετών και 7–12 ετών. Παιδιά κάθε ηλικίας λαμβάνουν επίσης επιλογή από παιχνίδια και δώρα εν πτήσει, από συλλεκτικά λούτρινα και κάρτες έως το περιοδικό Emirates Fly with Me, που περιλαμβάνει γρίφους, αστεία και δραστηριότητες. Οι γονείς που ταξιδεύουν με βρέφη λαμβάνουν κιτ παροχών για βρέφη, το οποίο περιλαμβάνει πάνες, σαλιάρα, λοσιόν και αλλαξιέρα, ώστε οι μικρότεροι επιβάτες να παραμένουν καθαροί και άνετοι καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Για ακόμη μεγαλύτερη άνεση εν πτήσει, οι τουαλέτες των αεροσκαφών της Emirates είναι εξοπλισμένες με αλλαξιέρες για βρέφη. Τα παιδιά στην Οικονομική Θέση μπορούν να έχουν μαξιλάρια και κουβέρτες, ώστε να βολευτούν και να κοιμηθούν εάν το χρειάζονται ή να κουρνιάσουν για να παρακολουθήσουν μια ταινία.

Επιπλέον υποστήριξη όταν χρειάζεται

Στο Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, η Emirates παρέχει δωρεάν παιδικά καρότσια για βρέφη και μικρότερα παιδιά, προσφέροντας άνεση στα κουρασμένα μικρά ποδαράκια. Η Emirates προσφέρει επίσης δωρεάν υπηρεσία Ασυνόδευτων Ανηλίκων για παιδιά ηλικίας 5–11 ετών που ταξιδεύουν μόνα τους, κατά την οποία τα παιδιά συνοδεύονται και επιβλέπονται από εξειδικευμένο προσωπικό εδάφους και πλήρωμα καμπίνας της Emirates σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο σαλόνι για Ασυνόδευτους Ανηλίκους, με βιντεοπαιχνίδια, δωρεάν Wi-Fi, άνετους καναπέδες και παιδικές τουαλέτες, όπου τα παιδιά μπορούν να απολαμβάνουν ποτά και σνακ καθώς περιμένουν την πτήση τους.

Για επιβάτες με ανάγκες προσβάσιμου ταξιδιού, η Emirates διαθέτει μια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης και εργαλεία, από το νέο Accessible & Inclusive Travel Hub στο Emirates.com, που έχει σχεδιαστεί για να συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για προσβάσιμα και συμπεριληπτικά ταξίδια, έως μια γκάμα αισθητηριακών προϊόντων και παιχνιδιών fidget για επιβάτες κάθε ηλικίας, τα οποία το πλήρωμα καμπίνας μπορεί να παρέχει εν πτήσει. Η Emirates δεσμεύεται να θέτει πρότυπα στον κλάδο όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και προσφέρει πάνω από 600 ταινίες με Κλειστούς Υπότιτλους (Closed Captions) και 200 ταινίες με Ηχητική Περιγραφή (Audio Description), για άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής.

Ανταμοιβή πιστότητας στην Οικονομική Θέση

Οι επιβάτες της Οικονομικής Θέσης και οι οικογένειες που προτιμούν να ταξιδεύουν με την Emirates μπορούν να επωφεληθούν από την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Skywards της Emirates, το οποίο προσφέρει στα μέλη του μοναδικές ανταμοιβές και προνόμια. Το πρόγραμμα προσφέρει τέσσερα επίπεδα συμμετοχής: Blue, Silver, Gold και Platinum, με κάθε επίπεδο να παρέχει αποκλειστικά προνόμια. Τα μέλη μπορούν να συγκεντρώνουν μίλια μέσω πλήθους συνεργατών και στη συνέχεια να τα εξαργυρώνουν σε ένα εκτεταμένο φάσμα ανταμοιβών, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών εισιτηρίων με την Emirates και συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες, αναβαθμίσεων πτήσεων, διαμονών σε ξενοδοχεία, αγορών λιανικής και εμπειριών που δεν μπορούν να αγοραστούν με χρήματα. Παιδιά ηλικίας 2–17 ετών μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα πιστότητας Skywards Skysurfers για νεαρούς ταξιδιώτες και να κερδίζουν μίλια Skywards σε κάθε πτήση της Emirates και της flydubai, καθώς και να τα συγκεντρώνουν σε έναν οικογενειακό λογαριασμό.