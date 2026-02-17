Εξαγοράζει την L.K. Biosearch Products η Vassos Eliades

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της L.K. Biosearch Products Limited από την Vassos Eliades Limited.

Η Vassos Eliades Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, πώληση και διανομή καταναλωτικών προϊόντων μέσω όλων των εμπορικών καναλιών της αγοράς. Τα προϊόντα που διανέμονται περιλαμβάνουν τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά και καταναλωτικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης. Επιπρόσθετα, μέσω των θυγατρικών εταιρειών της δραστηριοποιείται στις αγορές ρολογιών πολυτελείας, κοσμημάτων και αξεσουάρ, καθώς και με εξοπλισμό γυμναστικής.

Η επιχείρηση στόχος στην προτεινόμενη συγκέντρωση είναι η L.K. Biosearch Products Limited που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένης σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά συμπληρωμάτων διατροφής, αθλητικών συμπληρωμάτων, σαμπουάν, ομοιοπαθητικών προϊόντων, οδοντόκρεμες, άλατα μπάνιου, γάντια γυμναστηρίου και θερμαντικές κρέμες. Επίσης, κατέχει μονάδα παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής και ομοιοπαθητικών προϊόντων στην Κύπρο.