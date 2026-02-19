Στα €11 δισ. το ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων- Ετήσια άνοδος 7,5%

Στις 312 διαμορφώθηκαν οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων το τρίτο τρίμηνο του 2025, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να καταγράφουν άνοδο 7,5% στα €11,4 δισ..

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), το οποίο παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 η ΕΚΚ είχε υπό την εποπτεία της συνολικά 312 Εταιρείες Διαχείρισης και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), σε σύγκριση με 323 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Από τις 312 οντότητες, οι 217 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 29 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 66 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 46 ΔΟΕΕ, 44 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 2 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 3 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Με βάση τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2025, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση διαμορφώθηκε στα €11,4 δισ., καταγράφοντας αύξηση 7,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ η συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού διαμορφώθηκε στα €10,1 δισ..

Το 63% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση προερχόταν από ΔΟΕΕ και το 17% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Επίσης, ποσοστό 10% αφορούσε Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 9% ΔΟΕΕ κάτω των ορίων και 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι ήταν υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Το 85,8% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες, το 10,9% σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ, ενώ το 3,2% σε τραπεζικές καταθέσεις.

Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 30,7% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 17% σε Ακίνητα. Ποσοστό 14,5% επενδύθηκε σε Αντισταθμιστικά Κεφάλαια, 9,7% σε Μερίδια ΟΣΕ ενώ το υπόλοιπο 28,1% κατατάχθηκε στην κατηγορία «Άλλο».

Όσον αφορά στις επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ποσοστό 38,9% αφορούσε κεφάλαιο πολλαπλών στρατηγικών, 34,1% κεφάλαιο ανάπτυξης, 16,9% κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών, και 0,5% επενδύθηκε σε κεφάλαιο ενδιάμεσης χρηματοδότησης.

Αναφορικά με τις επενδύσεις στην κατηγορία «Άλλο», 36,1% επενδύθηκε σε μετοχικό κεφάλαιο, 15,3% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, 8,2% σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, με τις υποδομές και τα εμπορεύματα να ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά 2,1% και 1,8% αντίστοιχα.

Το 69,7% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση κατέχεται από 205 Κυπριακούς ΟΣΕ (11 ΟΣΕΚΑ, 51 ΟΕΕ, 40 ΟΕΕΠΑΠ και 103 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 230 ΟΣΕ με δραστηριότητες, 165 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς, με το ποσό της επένδυσης αυτής να ανέρχεται σε €2,8 δισ. ή 24,8% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση. Το 71,1% των επενδύσεων στην Κύπρο αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ το 12,8% αφορά Ακίνητα.

Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (99,2%), με τον συνολικό αριθμό επενδυτών ΟΣΕΚΑ να ανέρχεται σε 8.727. Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, από το σύνολο των 3.674 επενδυτών, το 64,7% κατατασσόταν ως επαρκώς ενημερωμένοι επενδυτές, το 26% ως επαγγελματίες, και το 9,4% ως ιδιώτες επενδυτές.

Όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €471,6 εκατ. (4,13% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (Fintech) στα €106,9 εκατ. (0,94% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €581,8 εκατ. (5,09% του συνολικού ΕΥΔ) και των Βιώσιμων Επενδύσεων στα €97,9 εκατ. (0,86% του συνολικού ΕΥΔ).