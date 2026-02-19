Ισχυρή πολιτική και τεχνική υποστήριξη της ΕΕ στην κατασκευή του GSI

«Ισχυρή πολιτική και τεχνική υποστήριξη» συνεχίζει να παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (Great Sea Interconnector) καθώς και στην επιτάχυνση κατασκευής του.

Αυτό τονίζει ο αρμόδιος Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Γιάννη Μανιάτη, υπογραμμίζοντας ότι για τυχόν γεωπολιτικούς κινδύνους σχετικά με το έργο, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίησή του».

Επισημαίνει δε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «παρουσίασε εξάλλου τις προσδοκίες της στην έκθεση του 2025 για τη διεύρυνση σχετικά με την Τουρκία, η οποία συνοδεύει την ανακοίνωση του 2025 σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ».

Ολόκληρη η απάντηση του κ. Jørgensen, είναι η ακόλουθη:

«Ο αγωγός Great Sea Interconnector, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί εκ νέου στον πλέον πρόσφατο ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε), είναι μία από τις πρωτοβουλίες για τις ενεργειακές λεωφόρους που προσδιορίζονται στη δέσμη μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, στην οποία η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή πολιτική και τεχνική υποστήριξη.

Το έργο αυτό έχει μεν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις, όμως η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για κάποιο νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και συνεργάζεται στενά με τις κυπριακές και τις ελληνικές αρχές, καθώς και με τον φορέα υλοποίησης του έργου, για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων. Ταυτόχρονα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση που έχει λάβει το έργο από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα.

Η ένταξη του έργου στον κατάλογο της ΕΕ και η χρηματοδότησή του από τον ΜΣΕ σημαίνουν ότι το έργο πληροί τα κριτήρια του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, συμπεριλαμβανομένης θετικής ανάλυσης κόστους-οφέλους. Οι κυπριακές και οι ελληνικές αρχές εξετάζουν ορισμένες οικονομικές παραμέτρους με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων. Η Επιτροπή υποστηρίζει την επιτάχυνση αυτή.

Οι συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κυπριακών και ελληνικών αρχών περιλαμβάνουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους και η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίησή του. Η Επιτροπή παρουσίασε εξάλλου τις προσδοκίες της στην έκθεση του 2025 για τη διεύρυνση σχετικά με την Τουρκία, η οποία συνοδεύει την ανακοίνωση του 2025 σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ».

Δ. Βέλλας / ΑΠΕ-ΜΠΕ