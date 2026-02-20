Στρες τεστ για τη μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

Συνέρχεται σήμερα η Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ) μετά από αίτημα της Παγκύπριας Συντεχνίας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και επί τάπητος θα τεθεί η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας.

Όπως δήλωσε στον «Π», ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, «τρία χρόνια μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, πλέον έχουμε εντοπίσει θέματα που χρήζουν βελτίωσης».

«Προ διετίας όταν θέσαμε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την ανάγκη διαφοροποίησης και βελτίωσης της μεταρρύθμισης και κάποια θέματα που μας απασχολούσαν», επισημαίνει ο κ. Ματθαίου, «μας είχε ζητήσει χρόνο να δουλέψει το σύστημα και εάν εντοπιστούν θέματα που χρήζουν βελτιώσεων, να συζητηθούν».

Σε διευκρινιστική ερώτηση, ο κ. Ματθαίου, επεσήμανε ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής, είτε στο παλιό σύστημα αξιολόγησης, είτε στο παλιό σύστημα προαγωγών, επισημαίνοντας ότι αυτό που επιδιώκεται είναι η βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.

Η ΠΑΣΥΔΥ ετοίμασε σειρά εμπεριστατωμένων εισηγήσεων, τις οποίες έχει κοινοποιήσει τόσο προς το Υπουργείο Οικονομικών όσο και προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ώστε να αποτελέσουν βάση συζήτησης για τις τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν, με απώτερο σκοπό την επιτυχή υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας και την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ από το βήμα του 62ου συνεδρίου της οργάνωσης τον Μάιο του 2025, επεσήμανε ότι με τον τρόπο που έχει εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, δυσχεραίνει και παρεμποδίζει την επίλυση των όποιων προβλημάτων, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες και απορρύθμιση.

Ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα, τόνισε, είναι το θέμα των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, σημειώνοντας ότι είναι «απαράδεκτο να υπάρχουν συνάδελφοι στη δημόσια υπηρεσία, ο αριθμός των οποίων ξεπερνά τις 6 χιλιάδες και αρκετοί από αυτούς με υπηρεσία 10,15,20 χρόνων, να παραμένουν καθηλωμένοι και μετέωροι χωρίς καμία προοπτική ανέλιξης».

Αξιολόγηση δημοσίων

Όσον αφορά τις αξιολογήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας που επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επεσήμανε ότι είναι ανησυχητική η τάση που δείχνει ότι η μέση βαθμολογία φθάνει από το 8,75 το 2023, στο 9,01 το 2024.

Κληθείς να απαντήσει τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξει η εικόνα των αξιολογήσεων, σημείωσε ότι οι αξιολογήσεις που εξετάστηκαν στην έκθεση αφορούν έως την κλίμακα Α12, αφού από την κλ. Α13 και άνω χρησιμοποιούνται μόνο για ανάπτυξη και βελτίωση του υπαλλήλου.

«Θα πρέπει να μελετήσουμε και για τις κλίμακες κάτω, κατά πόσον πρέπει αυτοί που δεν είναι υποψήφιοι για προαγωγή να αξιολογούνται μόνο για σκοπούς ανάπτυξης και βελτίωσης», ανέφερε.

Ψηφιοποίηση στο δημόσιο

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου, όπως υπέδειξε πρόσφατα ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, θα πρέπει να εντατικοποιηθεί μέσα στο 2026. Αν και όπως εκτιμά, έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, εντούτοις, τονίζει, οι προσπάθειες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, με στόχο να εκσυγχρονιστούν ουσιαστικά οι διαδικασίες του δημοσίου, να μειωθεί η γραφειοκρατία και κατά συνέπεια ο χρόνος διεκπεραίωσης του υπηρεσιακού έργου και συνεκδοχικά να βελτιωθεί, κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό, η εξυπηρέτηση που παρέχεται στους πολίτες.

Ο κ. Ματθαίου επεσήμανε ότι μέσα από τη ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα καθώς και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη.

«Είναι μέγιστη ανάγκη η εντατικοποίηση της ψηφιοποίησης. Έχουμε μείνει πίσω στον τομέα αυτό, είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη. Επομένως δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους», τόνισε.