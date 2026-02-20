Στις Βρυξέλλες ο Μάκης Κεραυνός- Παρουσιάζει προτεραιότητες Κυπριακής Προεδρίας την Τετάρτη

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός αναχωρεί τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, για τις Βρυξέλλες, για να προεδρεύσει της Συνόδου του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την Πολιτική Συνοχή.

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2026, και σε αυτή οι Υπουργοί αρμόδιοι για την Πολιτική Συνοχή θα εγκρίνουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μια ατζέντα για τις πόλεις». Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν τη σημασία των πόλεων στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία, την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν τις πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όπως η στέγαση, οι κοινωνικές ανισότητες και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα συμπεράσματα, αποτελούν ευκαιρία αναγνώρισης της αστικής διάστασης στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε έγγραφο που έχει ετοιμάσει η Κυπριακή Προεδρία, σχετικά με τα διδάγματα που προκύπτουν από την ενδιάμεση αξιολόγηση της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 και πως αυτά θα αξιοποιηθούν στη νέα προγραμματική περίοδο μετά το 2027. Ειδικότερα, η υποστήριξη της Πολιτικής Συνοχής στις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης για ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία.

Την Τετάρτη, 25 Φεβρουάριου 2025, ο Υπουργός θα μεταβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου θα συμμετέχει σε χωριστές συνεδρίες των Επιτροπών Περιφερειακής Πολιτικής (REGI) και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο κ. Κεραυνός θα ενημερώσει τα μέλη των δύο Επιτροπών σχετικά με τους κυριότερους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας για την Πολιτική Συνοχής και τις προτεραιότητες του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ΕCOFIN) που είναι αρμόδιο για την πολιτική της ΕΕ σε τρεις βασικούς τομείς: οικονομική πολιτική, φορολογικά θέματα και ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου.

Λευκωσία

20 Φεβρουαρίου, 2026