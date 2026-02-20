Λάρνακα: Διακοπή νερού την Τρίτη στην περιοχή Λάρνακας–Δεκέλειας - Δείτε πληροφορίες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Συμφωνία αγοράς υπηρεσιών εξεταστικών κέντρων υπέγραψε η ΕΔΥ με PwC

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Συμφωνία Ένταξης υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου της ΕΔΥ Γεώργιου Παπαγεωργίου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της PricewaterhouseCoopers Ltd. Βασίλειου Βραχίμη.

Συμφωνία Ένταξης στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την αγορά υπηρεσιών Εξεταστικών Κέντρων, για αξιολόγηση υποψηφίων για θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στη Δημόσια Υπηρεσία (μεσοδιευθυντικές και διευθυντικές θέσεις), υπέγραψε την Παρασκευή με την PricewaterhouseCoopers Ltd, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Σε ανακοίνωση της ΕΔΥ αναφέρεται ότι  η PricewaterhouseCoopers Ltd υπέβαλε αίτηση συμμετοχής και ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής και προστίθεται ότι η εν λόγω Συμφωνία αφορά στην Κατηγορία 3 του Δυναμικού Συστήματος Αγορών «Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή Κέντρου Αξιολόγησης».

Υπενθυμίζεται ότι το Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την αγορά υπηρεσιών Εξεταστικών Κέντρων, για την αξιολόγηση υποψηφίων για θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στη Δημόσια Υπηρεσία, είναι ανοικτό για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και όσους οικονομικούς φορείς επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του.

Η Συμφωνία Ένταξης υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου της ΕΔΥ Γεώργιου Παπαγεωργίου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της PricewaterhouseCoopers Ltd. Βασίλειου Βραχίμη.

ΚΥΠΕ

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα