Συμφωνία αγοράς υπηρεσιών εξεταστικών κέντρων υπέγραψε η ΕΔΥ με PwC

Συμφωνία Ένταξης στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την αγορά υπηρεσιών Εξεταστικών Κέντρων, για αξιολόγηση υποψηφίων για θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στη Δημόσια Υπηρεσία (μεσοδιευθυντικές και διευθυντικές θέσεις), υπέγραψε την Παρασκευή με την PricewaterhouseCoopers Ltd, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Σε ανακοίνωση της ΕΔΥ αναφέρεται ότι η PricewaterhouseCoopers Ltd υπέβαλε αίτηση συμμετοχής και ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής και προστίθεται ότι η εν λόγω Συμφωνία αφορά στην Κατηγορία 3 του Δυναμικού Συστήματος Αγορών «Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή Κέντρου Αξιολόγησης».

Υπενθυμίζεται ότι το Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την αγορά υπηρεσιών Εξεταστικών Κέντρων, για την αξιολόγηση υποψηφίων για θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στη Δημόσια Υπηρεσία, είναι ανοικτό για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και όσους οικονομικούς φορείς επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του.

Η Συμφωνία Ένταξης υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου της ΕΔΥ Γεώργιου Παπαγεωργίου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της PricewaterhouseCoopers Ltd. Βασίλειου Βραχίμη.

ΚΥΠΕ