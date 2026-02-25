CIFA: Συνεχίζεται η ποιοτική ενίσχυση του τομέα των Επενδυτικών Ταμείων

Ο Σύνδεσμος Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου (CIFA) εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη θετική πορεία του τομέα όπως αυτή αποτυπώνεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των Αδειοδοτημένων, Εγγεγραμμένων και Εγκεκριμένων Εταιρειών Διαχείρισης και Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων με δραστηριότητες ανήλθε στις 260, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό για τον κλάδο.

Την ίδια στιγμή, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση (ΕΥΔ) ανήλθε στα €11,4 δισ., πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα, οι επενδύσεις που διοχετεύονται απευθείας στην κυπριακή οικονομία διαμορφώθηκαν στα €2,8 δισ., επιβεβαιώνοντας τη σταδιακά ενισχυόμενη συμβολή του τομέα στην πραγματική οικονομία.

Δήλωση της Προέδρου του CIFA, Μαρίας Παναγιώτου

«Τα πιο πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο τομέας των Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο συνεχίζει να ωριμάζει και να αναπτύσσεται με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η νέα βιώσιμη αύξηση στον αριθμό των ενεργών οντοτήτων και η ισχυρή πορεία του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αντανακλούν τη σταθερή εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Στρατηγικός μας στόχος παραμένει η ποιοτική ανάπτυξη του οικοσυστήματος των συλλογικών επενδύσεων. Περισσότερη δραστηριότητα, με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη αξία. Ο τομέας μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω αναβάθμισης του οικονομικού μοντέλου της χώρας».

Σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων δικαιοδοσιών, η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και η διατήρηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου παραμένουν καθοριστικής σημασίας.

Η ενίσχυση της θεσμικής ωριμότητας, η αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και η περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τη διατήρηση της θετικής δυναμικής του τομέα.

Ο CIFA παραμένει προσηλωμένος στη στήριξη των μελών του και στην προώθηση της Κύπρου ως αξιόπιστου και ανταγωνιστικού διεθνούς κέντρου Επενδυτικών Ταμείων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.