Στο 25% το χάσμα των συντάξεων ανδρών – γυναικών στην ΕΕ, 29% στην Κύπρο

Τα μεγαλύτερα χάσματα καταγράφηκαν στη Μάλτα (40,3%), την Ολλανδία (36,3%) και την Αυστρία (35,6%). Αντίθετα, το χάσμα ήταν μικρότερο στην Εσθονία (5,6%), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία (8,4%) και την Ουγγαρία (9,6%).

Το 2024, η μέση σύνταξη για τις γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω στην ΕΕ ήταν 24,5% χαμηλότερη από αυτή των ανδρών, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο να είναι 29%.

Εκτός από τους υπολογισμούς που βασίζονται στις μέσες συντάξεις, η Eurostat δημοσιεύει επίσης το χάσμα μεταξύ των φύλων χρησιμοποιώντας τις διάμεσες τιμές συντάξεων, οι οποίες είναι η μεσαία τιμή που διαχωρίζει το ανώτερο μισό των συντάξεων από το κατώτερο μισό. Σε αντίθεση με τον μέσο όρο, η διάμεση τιμή είναι λιγότερο ευαίσθητη σε έναν μικρό αριθμό εξαιρετικά υψηλών ή χαμηλών τιμών συντάξεων.

Η διάμεση σύνταξη για τις γυναίκες στην ΕΕ ήταν 24,9% χαμηλότερη από αυτή των ανδρών. Τα μεγαλύτερα κενά στις διάμεσες συντάξεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (43,3%), την Ισπανία (41,1%) και την Ολλανδία (39,6%), ενώ τα μικρότερα κενά παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (-0,3%), την Ουγγαρία (0,4%) και τη Δανία (2,7%).

Κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων σε μέσους και διάμεσους όρους, οι μεγαλύτερες διαφορές καταγράφηκαν στη Δανία, όπου το χάσμα στις μέσες συντάξεις ήταν 12,9 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) υψηλότερο από αυτό στις διάμεσες συντάξεις, ακολουθούμενο από το Βέλγιο (11,0 π.μ.) και την Ουγγαρία (9,2 π.μ.).

Σε ορισμένες χώρες, συνέβη το αντίθετο, το χάσμα στις διάμεσες συντάξεις ήταν υψηλότερο από αυτό στις μέσες συντάξεις. Τα κενά στις διάμεσες συντάξεις ήταν σημαντικά υψηλότερα από αυτά στις μέσες συντάξεις στην Ισπανία (-11,9 π.μ.), το Λουξεμβούργο (-10,6 π.μ.) και την Πορτογαλία (-6,5 π.μ.).

