Η Αυστραλία απομακρύνει οικογένειες διπλωματών από Ισραήλ και Λίβανο

Η αυστραλιανή Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διέταξε την αναχώρηση των μελών των οικογενειών Αυστραλών αξιωματούχων που υπηρετούν σε Ισραήλ και Λίβανο, επικαλούμενη την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.

«Η αυστραλιανή Κυβέρνηση διέταξε την αποχώρηση των εξαρτώμενων μελών των Αυστραλών αξιωματούχων που είναι τοποθετημένοι στο Ισραήλ, σε απάντηση της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Εάν βρίσκεστε στο Ισραήλ, συνεχίζουμε να σας συμβουλεύουμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο αναχώρησης, όσο εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικές επιλογές» προστίθεται.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή είναι απρόβλεπτη», ενώ «οι περιφερειακές εντάσεις παραμένουν υψηλές και ο κίνδυνος στρατιωτικής σύγκρουσης εξακολουθεί να υφίσταται». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλείσιμο εναέριου χώρου, ακυρώσεις πτήσεων και ευρύτερες διαταραχές στις μετακινήσεις.

Παρόμοια ανακοίνωση εκδόθηκε και για τον Λίβανο. Επιπλέον, το Υπουργείο Εξωτερικών στην Καμπέρα γνωστοποίησε ότι προσφέρθηκαν εθελοντικές αναχωρήσεις σε μέλη οικογενειών Αυστραλών αξιωματούχων που υπηρετούν στην Ιορδανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η κίνηση ακολουθεί παρόμοια βήματα άλλων χωρών τις προηγούμενες ημέρες. Οι ΗΠΑ διέταξαν αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού και μελών οικογένειας από την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό.

Η Πολωνία και η Σουηδία κάλεσαν τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από το Ιράν, με τη δεύτερη να προειδοποιεί ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί βοήθεια εκκένωσης. Παρόμοιες οδηγίες εξέδωσαν και άλλες χώρες, όπως η Ινδία, ενώ δεκάδες άλλες διατηρούν σύσταση για αποφυγή όλων των ταξιδιών, ανεξαρτήτως σκοπού, στο Ιράν.

Τι ισχύει για Κύπριους πολίτες

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος έχει εκδώσει ανάλογη οδηγία από τις 13 Ιανουαρίου, συστήνοντας αποφυγή όλων των ταξιδιών στο Ιράν και συμβουλεύοντας όσους Κύπριους βρίσκονται εκεί να αναχωρήσουν άμεσα.

Για το Ισραήλ υπάρχει σύσταση αποφυγής μη αναγκαίων ταξιδιών, το ίδιο και για τη Δυτική Όχθη. Για τη Γάζα υπάρχει σύσταση αποφυγής όλων των ταξιδιών.

Παρόμοιες είναι οι οδηγίες της Λευκωσίας για τον Λίβανο. Για όσους βρίσκονται εκεί, συστήνεται αυξημένη προσοχή και παρακολούθηση των εξελίξεων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί, τέλος, τους Κύπριους στο εξωτερικό να εγγράφονται στην πλατφόρμα Connect2CY για επικοινωνία και υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

