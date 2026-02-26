GlobalWealth Group: Συμφωνία για ενδεχόμενη απόκτηση μεριδίου της «ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΥΠΡΟΣ TV»

H GlobalWealth Group PLC (GWG), ανακοίνωσε στο ΧΑΚ ότι υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΥΠΡΟΣ TV ΛΤΔ (Βεργίνα) και τους μετόχους αυτής, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.

Βασικοί όροι της συναλλαγής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η GWG θα παράσχει άμεσα στη Βεργίνα βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, με τη μορφή μετατρέψιμου δανείου, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, παραχωρείται στην GWG το αποκλειστικό δικαίωμα να αποκτήσει μερίδιο του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Βεργίνα.

Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί εντός συμφωνηθείσας χρονικής περιόδου.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος, το συνολικό τίμημα θα καλυφθεί μέσω συνδυασμού μετρητών και έκδοσης νέων μετοχών της GWG. Επιπλέον, η GWG διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής του ποσού του δανείου σε μετοχές της Βεργίνα.

Προϋποθέσεις ολοκλήρωσης (Due Diligence)

Η ολοκλήρωση της απόκτησης τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η διενέργεια ενδελεχούς νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence), με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και την εξακρίβωση τυχόν υφιστάμενων χρεών ή υποχρεώσεων της εταιρείας. Απαιτείται επίσης η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.