Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Δικηγόρος Φειδία: Έχουν ανασταλεί οι λειτουργίες της «Αγοράς» (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Έχουν ήδη ανασταλεί συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως «οι ψηφοφορίες και η επεξεργασία στοιχείων βουλευτών», μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 τοποθετήθηκε ο νομικός εκπρόσωπος του Φειδία Παναγιώτου για την υπόθεση της πλατφόρμας «Αγορά», μετά τις αναφορές της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σχετικά άρθρα:

«Δεν υπάρχει καμία διαπιστωμένη παραβίαση των σχετικών νόμων», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το θέμα διέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, ο οποίος «έχει άμεση εφαρμογή».

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση αντικτύπου, απάντησε ότι «ανταποκριθήκαμε αμέσως, δώσαμε την έκθεση που έπρεπε να δοθεί» και πως κατατέθηκε και «επιπρόσθετη έκθεση αντικτύπου», στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου με την αρμόδια Αρχή.

Για το ενδεχόμενο να κατέβει η πλατφόρμα, τόνισε ότι «για να κλείσει μια πλατφόρμα είναι ένα πολύ δραστικό μέτρο», προσθέτοντας πως «ο στόχος δεν είναι να κατεβεί, αλλά να διαπιστωθεί ότι λειτουργεί σωστά».

Όπως είπε, έχουν ήδη ανασταλεί συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως «οι ψηφοφορίες και η επεξεργασία στοιχείων βουλευτών», μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6:

Tags

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠΟΛΙΤΗΣ 1076Φειδίας ΠαναγιώτουΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΗΧΗΤΙΚΟΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα