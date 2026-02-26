Δικηγόρος Φειδία: Έχουν ανασταλεί οι λειτουργίες της «Αγοράς» (ηχητικό)

Στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 τοποθετήθηκε ο νομικός εκπρόσωπος του Φειδία Παναγιώτου για την υπόθεση της πλατφόρμας «Αγορά», μετά τις αναφορές της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

«Δεν υπάρχει καμία διαπιστωμένη παραβίαση των σχετικών νόμων», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το θέμα διέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, ο οποίος «έχει άμεση εφαρμογή».

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση αντικτύπου, απάντησε ότι «ανταποκριθήκαμε αμέσως, δώσαμε την έκθεση που έπρεπε να δοθεί» και πως κατατέθηκε και «επιπρόσθετη έκθεση αντικτύπου», στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου με την αρμόδια Αρχή.

Για το ενδεχόμενο να κατέβει η πλατφόρμα, τόνισε ότι «για να κλείσει μια πλατφόρμα είναι ένα πολύ δραστικό μέτρο», προσθέτοντας πως «ο στόχος δεν είναι να κατεβεί, αλλά να διαπιστωθεί ότι λειτουργεί σωστά».

Όπως είπε, έχουν ήδη ανασταλεί συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως «οι ψηφοφορίες και η επεξεργασία στοιχείων βουλευτών», μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6: