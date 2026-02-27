Εργαστήρι για τη φορολογική μεταρρύθμιση από την ΕΥ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τραπεζών

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, στα γραφεία της EY, ενημερωτικό εργαστήρι με θέμα τη Φορολογική Μεταρρύθμιση. Η διοργάνωση αφορούσε τραπεζικά στελέχη και τέθηκε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανταπόκριση των τραπεζικών οργανισμών ήταν θερμή, με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού στελεχών από τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών, στα οποία και απευθυνόταν η εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πέρα από την εμπεριστατωμένη ανάλυση από τους συνέταιρους του τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου Άννα Παπαμιχαήλ, Πέτρο Λιασσίδη, Φίλιππο Ραπτόπουλο και διευθυντή Σίμο Σίμου, δόθηκε η ευκαιρία για μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Συζητήθηκαν καίρια θέματα και πεδία διευκρίνισης που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση, ενώ καθορίστηκαν τα σημεία για τα οποία ο Σύνδεσμος θα ζητήσει περαιτέρω κατευθύνσεις ή ρυθμίσεις από το Τμήμα Φορολογίας.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών ευχαριστεί θερμά την EY για τη φιλοξενία και τις παρουσιάσεις και όλα τα στελέχη των τραπεζών για την ενεργό συμμετοχή τους, η οποία συμβάλλει στον αποτελεσματικό συντονισμό του τομέα μας.