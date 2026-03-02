Η ΕΚΚ δημοσιεύει την πρώτη ετήσια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) καταγράφει ακόμη ένα έτος ουσιαστικής προσφοράς και ενεργού συμμετοχής σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), όπως παρουσιάζονται στην ετήσια Έκθεση ΕΚΕ για το έτος 2025. Η Έκθεση αποτυπώνει πρωτοβουλίες που καλύπτουν ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων, στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης/παιδείας, καθώς και της ευημερίας στον χώρο εργασίας.

Η φετινή δημοσίευση σηματοδοτεί την πρώτη, ξεχωριστή ετήσια Έκθεση της ΕΚΚ αναφορικά με τις δράσεις ΕΚΕ του 2025, οι οποίες μετρούν δέκα και πλέον χρόνια. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη διαφάνεια και τη δέσμευση, να συνεχίσει να ενσωματώνει τις παραμέτρους περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση (ESG) στη στρατηγική και τη λειτουργία της.

Ένα έτος με ουσιαστικό αποτύπωμα

Η φετινή Έκθεση, με τίτλο Με Πυξίδα την Κοινωνική Αλλαγή, καταγράφει 12 μήνες εθελοντικών δράσεων από το προσωπικό της ΕΚΚ, όπως αιμοδοσίες και εκστρατείες συγκέντρωσης πόρων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παράλληλα, αναδεικνύεται η προσέγγιση της ΕΚΚ για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών, στην προώθηση της συμπερίληψης και στον σεβασμό της διαφορετικότητας, ως αναπόσπαστων στοιχείων της οργανωτικής κουλτούρας της ΕΚΚ.

Επιπλέον, στην Έκθεση περιλαμβάνονται αναφορές στις διαδικασίες διακυβέρνησης και βιωσιμότητας που εφαρμόζονται, καθώς και τη διαχείριση κρατικών χορηγιών.

Αναφερόμενος στην Έκθεση, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των εποπτικών αρχών να εφαρμόζουν στην πράξη όσα πρεσβεύουν.

«Ως εποπτική Αρχή, έχουμε καθήκον να δίνουμε το παράδειγμα. Η υπεύθυνη διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην εποπτεία, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως οργανισμός και στον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουμε στην κοινωνία» δήλωσε ο Δρ. Θεοχαρίδης. «Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τη δυναμική συμμετοχή των ανθρώπων της ΕΚΚ στις δράσεις αυτές, οι οποίες υλοποιήθηκαν με ενθουσιασμό, συνεργασία και γνήσιο αίσθημα προσφοράς», συμπλήρωσε.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο.