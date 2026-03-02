Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στα €3,7 δισ. τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025- Ετήσια αύξηση 15%

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ ανήλθαν το 2025 τα τουριστικά έσοδα στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €3,7 δισ. σε σύγκριση με €3,2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,2%.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε €96,7 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 11,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€86,9 εκατ.).

Μείωση 5,7% στην κατά κεφαλή δαπάνη

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Δεκέμβριο 2025 ανέρχεται σε €616,29 σε σύγκριση με €653,27 τον Δεκέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 5,7%.

Οι Ισραηλινοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 19,1% του συνόλου των τουριστών τον Δεκέμβριο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €145,03 ημερησίως, ενώ οι Βρετανοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 19,0% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €65,39. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 11,3%) ξόδεψαν €85,69 ημερησίως.

