Μεγάλη πτώση στο ΧΑΚ εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε στην πρώτη συνεδρία του μηνός Μαρτίου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε επιθετικές πωλήσεις μετοχών ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, εκτινάσσοντας τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών στα €2.412.877. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μεγάλη πτώση σε ποσοστό 3,84%, κλείνοντας στις 278,54 μονάδες.

Επίσης, μεγάλες ζημιές κατά 2,86% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 167,46 μονάδες.

Ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 3,79%, ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 2,65%, ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατά 3,62% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 3,42%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €2.036.726 (πτώση 3,04% – τιμή κλεισίματος €8,94).

Ακολούθησαν οι μετοχές της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €140.201 (πτώση 3,88% – τιμή κλεισίματος €4,46), της Δήμητρα Επενδυτικής με €44.914 (πτώση 2,71% – τιμή κλεισίματος €1,435), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €36.584 (πτώση 2,26% – τιμή κλεισίματος €1,30) και της LORDOS HOTELS (HOLDINGS) με €35.700 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,21).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης 1 κινήθηκε ανοδικά, 16 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 648.

Πηγή: ΚΥΠΕ