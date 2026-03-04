Στις 9.773 μειώθηκαν οι άνεργοι τον Φεβρουάριο- Πού αποδίδεται

Νέα μείωση παρουσίασε τον Φεβρουάριο του 2026 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε σε 12.273 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Φεβρουάριο 2026 μειώθηκε στα 9.773 άτομα, σε σύγκριση με 9.832 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 488 άτομα ή 3,8%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των κατασκευών, του εμπορίου, της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Στο 4,2% το ποσοστό τον Ιανουάριο

Στατιστικά στοιχεία για την ανεργία, δημοσιοποίησε επίσης σήμερα και η Eurostat. Στην Κύπρο, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,2%, όσο ήταν και τον Ιανουάριο. Πέρσι ήταν 4,5%.

Όσον αφορά την ΕΕ, τον Ιανουάριο του 2026, 2,922 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι εκ των οποίων 2,352 εκατομμύρια βρίσκονταν στη ζώνη του ευρώ.

Τον Ιανουάριο του 2026, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 15,1% στην ΕΕ, μειωμένο από 15,2% τον προηγούμενο μήνα, και 14,8% στη ζώνη του ευρώ, επίσης μειωμένο από 15,0% τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 27 χιλιάδες στην ΕΕ, καθώς και στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 27 χιλιάδες στην ΕΕ και αυξήθηκε κατά 12 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.