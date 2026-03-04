Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επηρεασμός πτήσεων και στον αερολιμένα Πάφου λόγω των εξελίξεων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Οι εξελίξεις συνεχίζονται και δεν αποκλείονται και νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς τον αερολιμένα Πάφου.

Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αρκετές πτήσεις επηρεάστηκαν και στον αερολιμένα Πάφου. Συγκεκριμένα στον αερολιμένα Πάφου ακυρώθηκαν μέχρι στιγμής 12 πτήσεις ανάμεσα των οποίων των εταιρειών easy jet, sundor, jet 2,και arkia.

Ωστόσο οι εξελίξεις συνεχίζονται και δεν αποκλείονται και νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς τον αερολιμένα Πάφου.

H Hermes Airports καλεί τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία ή τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους.

H Hermes Airport σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναφέρει πως θα συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες.

Ωστόσο σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη "Ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έκλεισε σε καμία στιγμή και συνεχίζει να λειτουργία κανονικά", μετά την ανακοίνωση εντοπισμού ύποπτου ιπτάμενου αντικειμένου στον εναέριο χώρο, πλησίον του Λιβάνου.

