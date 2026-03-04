Το Βερολίνο δεν σχεδιάζει προς το παρόν να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δεν υπάρχουν μαζικές ακυρώσεις για το Καθολικό Πάσχα στην Κύπρο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Δεν καταγράφονται μέχρι στιγμής μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων ενόψει του Καθολικού Πάσχα, το οποίο φέτος τοποθετείται την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, σύμφωνα με πληροφορίες του "Π" από την ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου.

Παρότι παρατηρούνται ορισμένες ακυρώσεις που συνδέονται με ακυρωμένες ή τροποποιημένες πτήσεις, η εικόνα που μεταφέρεται από τον ξενοδοχειακό κλάδο δεν παραπέμπει σε εκτεταμένο κύμα ακυρώσεων.

Όπως εξηγούν εκπρόσωποι του τομέα, η τουριστική κίνηση για την περίοδο του Καθολικού Πάσχα ξεκινά ουσιαστικά από την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, με αποκορύφωμα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου, όταν ταξιδεύουν κυρίως οικογένειες από χώρες της Ευρώπης.

Κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται μια τάση για μεμονωμένες ακυρώσεις, ωστόσο, όπως τονίζεται, δεν πρόκειται για μαζικό φαινόμενο που να επηρεάζει συνολικά την τουριστική ροή. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στις αερομεταφορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της British Airways, η οποία χθες Τρίτη δεν πραγματοποίησε πτήσεις, ενώ σήμερα επανήλθε κανονικά στο πρόγραμμά της.

Σε κάθε περίπτωση, η ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η τουριστική κίνηση για το Καθολικό Πάσχα θα κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα