Το Βερολίνο δεν σχεδιάζει προς το παρόν να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο

«Ανήσυχη ηρεμία» στα Μαντριά: Όλοι οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, δηλώνει ο κοινοτάρχης Χρήστος Μιχαηλίδης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε περίπτωση που απαιτηθεί εκκένωση, οι κάτοικοι των Μαντριών θα μετακινηθούν στο Μουσείο της κοινότητας Στατός- Άγιος Φώτιος, το οποίο έχει οριστεί ως σημείο συγκέντρωσης και φιλοξενίας.

Σε κανονικούς ρυθμούς επιχειρεί να επανέλθει η κοινότητα Μαντριών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Χρήστος Μιχαηλίδης, επισημαίνοντας πως όλοι οι περίπου 2.000 κάτοικοι έχουν επιστρέψει τόσο στις κατοικίες όσο και στις εργασίες τους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στην κοινότητα επικρατεί μια «ανήσυχη ηρεμία», αποτυπώνοντας το κλίμα επιφυλακής που παραμένει, παρά την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Ο κ. Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι, παρά την επιστροφή των πολιτών στην καθημερινότητά τους, η τοπική αρχή συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων. Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα μέλη της Πολιτικής Άμυνας, ενώ αναμένει τη διευθέτηση αιτήματός του για την τοποθέτηση και επάνδρωση συστήματος σειρήνων στην κοινότητα.

Όπως εξήγησε, οι σειρήνες θα λειτουργούν ως μέσο άμεσης ενημέρωσης και προειδοποίησης των πολιτών, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, σε περίπτωση που προκύψει οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενο νέο κύμα μετακίνησης των κατοίκων, έχει ήδη καθοριστεί χώρος υποδοχής.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που απαιτηθεί εκκένωση, οι κάτοικοι των Μαντριών θα μετακινηθούν στο Μουσείο της κοινότητας Στατός- Άγιος Φώτιος, το οποίο έχει οριστεί ως σημείο συγκέντρωσης και φιλοξενίας.

Ο κοινοτάρχης διαβεβαίωσε ότι η κοινότητα παραμένει σε ετοιμότητα, με κύριο μέλημα την ασφάλεια και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

