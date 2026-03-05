Πρόεδρος ΟΕΒ: Κανονικά η επιχειρηματική δραστηριότητα

Η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικά ανιχνεύσιμα εμπόδια σε κανένα κλάδο της οικονομίας, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης.

«Μοναδική αρνητική εξέλιξη είναι η προσωρινή αναστολή των πτήσεων μερικών αερογραμμών προς τα αεροδρόμια μας», σημειώνει.

«Η Κύπρος δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και ούτε πρόκειται να εμπλακεί, όπως η Κυβέρνηση ρητά διαβεβαιώνει», τονίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Παντελίδη, η γεωγραφική εγγύτητα της χώρας με τα πεδία των επιχειρήσεων και το περιστατικό με το drone στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ορθά ενεργοποίησαν άμεσα τα Κρατικά αντανακλαστικά και με τη συνδρομή συμμάχων χωρών, κυρίως της Ελλάδας, η Κύπρος δημιουργεί ισχυρό θόλο αμυντικής προστασίας από οποιαδήποτε απειλή ή ατύχημα.

«Η αγωνία των πολιτών από την κατάσταση είναι κατανοητή. Με αυτό το δεδομένο απαιτείται έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για αποφυγή αχρείαστου πανικού», υπογραμμίζει.

«Με μεγάλη όμως ανακούφιση είδαμε την χθεσινή ανακοίνωση της Hermes Airports που επιβεβαιώνει (α) ότι η πλειοψηφία των αεροπορικών εταιρειών δεν διέκοψαν ποτέ το πτητικό τους πρόγραμμα και (β) ότι κάποιες αεροπορικές εταιρείες που διέκοψαν προσωρινά, επανάρχισαν τα δρομολόγια τους προς Λάρνακα και Πάφο και ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Είναι μια εξέλιξη που προσθέτει στη σταθερότητα και ασφάλεια της χώρας μας», σημειώνει.

«Η επιστροφή στη κανονικότητα της καθημερινής κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής, επιβάλλεται να γίνει χωρίς καθυστέρηση, πριν προκληθούν άνευ λόγου και αιτίας ζημιές στην οικονομία. Η Κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα και προληπτικά να εξετάσει μέτρα για απορρόφηση των πιθανών συνεπειών από τις αναμενόμενες αυξήσεις στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες καθώς και στην υιοθέτηση στοχευμένων ενεργειών για στήριξη του ξενοδοχειακού και τουριστικού τομέα».

«Τα ΜΜΕ έχουν συμβάλει καθοριστικά από την πρώτη στιγμή στην αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών για τα γεγονότα και στην καθοδήγηση τους για τα προωθούμενα από τις αρμόδιες Αρχές μέτρα ενεργητικής και παθητικής προστασίας. Είμαστε δε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουν την υπεύθυνη ενημέρωση με στόχο την πλήρη επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα», καταλήγει.