Υπουργικό Συμβούλιο: Αποφασίζει θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για κοινωνική συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες

Tη θέσπιση ενιαίου και ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την κοινωνική συμμετοχή και την ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρίες, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, χαρακτηρίζοντάς το ως μια «εμβληματική» κοινωνική μεταρρύθμιση.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, «σήμερα λαμβάνουμε μια πολύ σημαντική απόφαση, αφού για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας θεσπίζεται ενιαίο και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική συμμετοχή και την ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρίες».

Η σημερινή απόφαση, σημειώνει, «συνιστά μια εμβληματική κοινωνική μεταρρύθμιση που ενισχύει ουσιαστικά το Κράτος Πρόνοιας στη χώρα μας και αναβαθμίζει ολιστικά το πλαίσιο στήριξης των ατόμων με αναπηρίες».

Βασικός πυλώνας της σημερινής απόφασης είναι η ανεξάρτητη διαβίωση, με αποσύνδεση των παροχών από εισοδηματικά κριτήρια για άτομα με σοβαρές αναπηρίες, «ενισχύοντας ουσιαστικά, ανάμεσα σε άλλα, την αξιοπρέπεια και την αυτονομία τους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η πολιτική αυτή βούληση αποτυπώνεται και δημοσιονομικά, καθώς, έχουν προβλεφθεί 106 εκατομμύρια ευρώ για την τριετία 2026 έως 2028. «Και είναι αυτή η υπεύθυνη διαχείριση των οικονομικών που μας επιτρέπει να επενδύουμε στο κράτος πρόνοιας όπως και σε άλλους τομείς», ανέφερε.

«Με πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η Βουλή θα ολοκληρώσει τις εργασίες της σύντομα ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών, ευελπιστούμε επενδύοντας και στην κοινωνική ευαισθησία του Προέδρου της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Πρόνοιας, κ. (Ανδρέα) Καυκαλιά, ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι διαβουλεύσεις και θα πετύχουμε την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου», πρόσθεσε.

Παράλληλα, συνέχισε, «και είναι σχετικό με τη σημερινή μας απόφαση, είχα τις προηγούμενες μέρες την πρώτη συνάντηση με την Κοινωνική Συμμαχία Πολιτών, η οποία συστάθηκε πρόσφατα και στην οποία συμμετέχουν η ΚΥΣΟΑ, η ΟΣΑΚ και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας». «Η συνεργασία όλων μας με την Κοινωνική Συμμαχία Πολιτών θέλω να είναι ουσιαστική και συστηματική», είπε, σημειώνοντας ότι, από δικής του πλευράς, «έχουμε συμφωνήσει ότι θα πραγματοποιούμε τακτικές συναντήσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, μέσω ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού συνεργασίας».

«Σας καλώ όλους, γιατί αφορά όλα τα Υπουργεία οριζόντια, να πράξετε το ίδιο», είπε ο Πρόεδρος απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. «Είναι συνεργάτες και συνοδοιπόροι μας στην προσπάθεια που καταβάλλουμε μέσα στο πλαίσιο και της ιδεολογικοπολιτικής μας προσέγγισης, του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλεσε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να ορίσουν Λειτουργούς Προσβασιμότητας στο Υπουργείο/Υφυπουργείο τους που θα αποτελούν, ανάμεσα σε άλλα, και τα σημεία επαφής «ανά πάσα στιγμή» με την Κοινωνική Συμμαχία, για θέματα που αφορούν το κάθε Υπουργείο/Υφυπουργείου, υιοθετώντας έτσι την εισήγηση της ΚΥΣΟΑ, σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ο Πρόεδρος, «αλλά και ως ένδειξη της πολιτικής μας βούλησης για ισχυρό Κράτος Πρόνοιας, αποφασίζουμε επίσης τη διάθεση των πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς για την αερομεταφορά ασθενών που χρήζουν άμεσης μεταμόσχευσης, καθώς και για τη μεταφορά μοσχευμάτων εκεί και όπου αυτό απαιτείται». Σημείωσε ότι στα πτητικά μέσα της Εθνικής Φρουράς, περιλαμβάνεται και το προεδρικό αεροσκάφος το οποίο τον τελευταίο χρόνο είναι εκτός λειτουργίας, όπως σημείωσε, «αλλά μόλις τεθεί σε λειτουργία είναι στη διάθεση για τέτοιους σκοπούς».