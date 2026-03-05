Πράσινο φως στην υποψηφιότητά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου από τη Γραμματεία του Κινήματος ΑΛΜΑ

Την υποψηφιότητα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου ενέκρινε η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος ΑΛΜΑ και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ανεξάρτητης βουλεύτριας η οποία θα παραχωρήσει διάσκεψη Τύπου, σήμερα, η ώρα 11:00 π.μ.

Η Γραμματεία του Κινήματος ΑΛΜΑ συνεδρίασε σήμερα η ώρα 7:30 το πρωί. Κατά τη συνεδρία της μέλη της Γραμματείας ενέκριναν την υποψηφιότητα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου για τις βουλευτικές εκλογές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του Κινήματος ΑΛΜΑ αποδέχθηκε τις προϋποθέσεις που έθεσε η ανεξάρτητη βουλεύτρια. Συγκεκριμένα, η κ. Χαραλαμπίδου ζήτησε όπως διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της στα πλαίσια αυτής της πολιτικής συνεργασίας.

Συνεπώς η κ. Χαραλαμπίδου θα κατέλθει με το ψηφοδέλτιο του Κινήματος ΑΛΜΑ ως συνεργαζόμενο πρόσωπο και όχι ως κομματική υποψηφιότητα.

Τροποποίηση Καταστατικού

Ως εκ τούτου, η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος ΑΛΜΑ θα προχωρήσει σε τροποποίηση του Καταστατικού ούτως ώστε να μην είναι υποχρεωτική η εγγραφή μέλους για όσους εκλεγούν με το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Το Καταστατικό του Κινήματος ΑΛΜΑ προβλέπει ότι τα πρόσωπα που θα εκλεγούν με τα ψηφοδέλτια του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου θα πρέπει εντός δεκαπέντε ημερών να υποβάλουν αίτηση εγγραφής μέλους.