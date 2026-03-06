Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αύξηση 2% στην απασχόληση, στο +3,3% η άνοδος στις ώρες εργασίας

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 υπολογίζεται στα 519.116 άτομα, εκ των οποίων 466.265 είναι υπάλληλοι και 52.851 αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,0%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων , των Κατασκευών και της Μεταποίησης.

Ώρες Εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 υπολογίζονται στις 244.170 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 3,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, των Κατασκευών και της Μεταποίησης.

 

