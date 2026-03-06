Διαβούλευση για τροποποιήσεις στην Οδηγία για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πρόσβαση μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αποδείξουν νόμιμο συμφέρον

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημοσίευσε έγγραφο διαβούλευσης (διαθέσιμο εδώ) για τροποποίηση της Οδηγίας που αφορά το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων (η Οδηγία της ΕΚΚ).

Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση της Οδηγίας της ΕΚΚ με τις προγραμματισμένες τροποποιήσεις στον Νόμο 188(Ι)/2007 για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το Άρθρο 74 της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640. Σύμφωνα με τις αλλαγές, καταργείται η γενική πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους. Πρόσβαση θα παρέχεται πλέον μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αποδείξουν νόμιμο συμφέρον, μετά από σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έγγραφο διαβούλευσης περιλαμβάνει παράρτημα με τις συγκεκριμένες προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στο Τμήμα Πολιτικής της ΕΚΚ στο policy@cysec.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 24 Μαρτίου 2026.

