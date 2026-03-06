Πτώση 15,8% στις εξαγωγές μπίρας τον Φεβρουάριο

Μειωμένες κατά 15,8% ήταν οι παραδόσεις μπίρας για εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο οι παραδόσεις μπίρας που προορίστηκαν προς εξαγωγές 84.711 λίτρα μπίρας, σε σύγκριση με 100.601 λίτρα τον Φεβρουάριο του 2025.

Από την άλλη, οι παραδόσεις μπίρας στην εγχώρια αγορά παρέμειναν σταθερές, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,5%. Από 2,43 εκ. λίτρα τον Φεβρουάριο του 2025, αυξήθηκαν σε 2,45 εκ. λίτρα τον Φεβρουάριο του 2025.

Εξάλλου, η Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε και τα στοιχεία για τις παραδόσεις μπίρας για το έτος 2025.

Σε σύγκριση με το 2024, το 2025 οι παραδόσεις μπίρας για εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 10,9%, στα 2,27 εκ. λίτρα. Αντίθετα, οι παραδόσεις προς την εγχώρια αγορά δεν παρουσίασαν μεταβολή, και κυμαίνονταν στα 42,62 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ