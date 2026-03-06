Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η οικονομία της Κύπρου ξεπέρασε τον μέσο όρο της ΕΕ με αύξηση ΑΕΠ 3,8%

Το 2025 καταγράφηκε αύξηση του ΑΕΠ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ιρλανδία (+12,3%), τη Μάλτα (+4,0%) και την Κύπρο (+3,8%)

Η οικονομία της Κύπρου κατέγραψε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 3,8% το 2025, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αυξήθηκε κατά 1,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Όπως υπενθυμίζεται το 2024 η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ είχε φτάσει στο 1,1%.

Σε σύγκριση με το 2024, η Eurostat αναφέρει ότι το 2025 καταγράφηκε αύξηση του ΑΕΠ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ιρλανδία (+12,3%), τη Μάλτα (+4,0%) και την Κύπρο (+3,8%). Αντίθετα, οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Γερμανία και τη Φινλανδία (+0,2% η καθεμία) και στην Ουγγαρία (+0,4%).

Σημειώνεται πως τα στοιχεία αφορούν το πραγματικό ΑΕΠ και τις βασικές συνιστώσες του και παρέχονται από τη Eurostat για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

