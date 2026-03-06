Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Emirates: Σταδιακή επαναφορά πτήσεων μετά τη μερική επαναλειτουργία του εναέριου χώρου

106 καθημερινές πτήσεις προς 83 προορισμούς έως τις 7 Μαρτίου – Μεταφέρθηκαν 30.000 επιβάτες από το Ντουμπάι

Σε σταδιακή επαναφορά του προγράμματος πτήσεών της προχωρά η Emirates, μετά τη μερική επαναλειτουργία του περιφερειακού εναέριου χώρου, ενώ παράλληλα εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων στο παγκόσμιο δίκτυό της.

Η αεροπορική εταιρεία εκτιμά ότι θα επανέλθει στο 100% του δικτύου της μέσα στις επόμενες ημέρες, υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας του εναέριου χώρου και της κάλυψης όλων των απαραίτητων επιχειρησιακών προϋποθέσεων. Όπως τονίζεται, η ασφάλεια παραμένει ύψιστη προτεραιότητα, όπως και η δέσμευση για τη φροντίδα και την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ενημέρωση για το πρόγραμμα πτήσεων

• Χθες, η Emirates μετέφερε περίπου 30.000 επιβάτες από το Ντουμπάι.

• Μέχρι αύριο, 7 Μαρτίου, η Emirates θα πραγματοποιεί 106 καθημερινές πτήσεις μετ’ επιστροφής προς 83 προορισμούς, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% του συνολικού δικτύου δρομολογίων της.

• Σε ορισμένες αγορές με υψηλή ζήτηση, η Emirates έχει ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η εταιρεία θα πραγματοποιεί έως τις 7 Μαρτίου 11 καθημερινές πτήσεις σε πέντε αεροδρόμια, αντανακλώντας τη σημαντική ταξιδιωτική ζήτηση μεταξύ ΗΑΕ και Ηνωμένου Βασιλείου.

• Επιπλέον, αυξάνεται η χωρητικότητα πτήσεων προς την Ινδία, με την Emirates να πραγματοποιεί 22 καθημερινές πτήσεις, εξυπηρετώντας και τις εννέα πύλες εισόδου της στη χώρα έως αύριο, 7 Μαρτίου.

• Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Emirates εξυπηρετεί σήμερα επτά προορισμούς, διασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη συνδεσιμότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πληροφορίες για τους επιβάτες

• Οι πτήσεις στους συγκεκριμένους προορισμούς πραγματοποιούνται κανονικά και οι επιβάτες μπορούν να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα και να πραγματοποιούν κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.

• Δίνεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών με υφιστάμενες κρατήσεις και οι επιβάτες καλούνται να μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο μόνο εφόσον διαθέτουν επιβεβαιωμένη κράτηση.

• Η Emirates συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να προσαρμόζει τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες ανάλογα.

• Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας emirates.com και των επίσημων καναλιών της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσιεύονται οι τελευταίες ενημερώσεις.

