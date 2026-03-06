Νέος πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης ο δημοσιογράφος Θησέας Ιωάννου

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) ανακοινώνει τον διορισμό του δημοσιογράφου κ. Θησέα Ιωάννου στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον διορισμό του κ. Παναγιώτη Παχωμίου στη θέση του Αντιπροέδρου και του κ. Σάββα Κούλα ως νέου μέλους του ΔΣ.

Ο διορισμός τους πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής του κράτους και στην προώθηση προσιτής κατοικίας.

Ο κ. Θησέας Ιωάννου τον Ιούλιο του 2021 διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, ενώ τον Ιανουάριο του 2024, κατόπιν διαδικασίας μέσω του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑΓ, θέση την οποία κατείχε μέχρι σήμερα.

Σε δήλωσή του, ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑΓ ανέφερε:

«Η ανάληψη της θέσης του Προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και σημαντική ευθύνη. Μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Διεύθυνση του Οργανισμού θα εργαστούμε συλλογικά, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του έργου του ΚΟΑΓ και την αποτελεσματική συμβολή του στην υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής του κράτους. Προτεραιότητά μας είναι η προώθηση λύσεων που θα ενισχύουν την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτική και προσιτή κατοικία.»

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης εύχεται καλή επιτυχία στον νέο Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά τους.