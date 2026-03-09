Διαβούλευση για ανταγωνιστικότητα τραπεζικού τομέα ΕΕ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε δημόσια στοχευμένη διαβούλευση ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαβούλευση αποσκοπεί στη συλλογή απόψεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επαγγελματικών τους ενώσεων, καθώς και από πελάτες εν λόγω ιδρυμάτων. Η διαβούλευση απευθύνεται επίσης σε εθνικές αρχές και σε αρμόδια Υπουργεία, στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ακαδημαϊκούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ερευνητικά ιδρύματα.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αιτιολογούν τις απαντήσεις τους, παραθέτοντας, όπου είναι δυνατόν, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, συγκεκριμένα παραδείγματα, νομικές αναφορές και σαφείς εισηγήσεις πολιτικής. Παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης υποστηρικτικών εγγράφων κατά την υποβολή του ερωτηματολογίου. Σε περίπτωση περιορισμών ως προς το μέγεθος των αρχείων, είναι δυνατή η υποβολή περισσοτέρων του ενός εγγράφων.

Για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, θα ληφθούν υπόψη μόνο οι απαντήσεις που θα υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν σύμφωνα με τις επιλογές απορρήτου που θα δηλώσουν οι συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους το αργότερο έως τις 19 Απριλίου 2026, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Targeted consultation on the competitiveness of the EU banking sector 2026 – Finance