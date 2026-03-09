Αναλυτές: Άνοδος χωρίς «φρένα» για το πετρέλαιο - Όλα είναι πιθανά

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις τιμές του πετρελαίου κρούουν οι αναλυτές, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές στην παραγωγή και διακοπή των αποστολών μέσω του στρατηγικά ζωτικής σημασίας Στενού του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου οδεύουν προς τη μεγαλύτερη άνοδο που έχουν καταγράψει ποτέ, μετά από ένα νέο κύμα αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, τα διεθνή συμβόλαια του Brent άγγιξαν ακόμα και τα 120 δολάρια ανά βαρέλι το πρωί της Δευτέρας, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate έφτασε σε υψηλό συνεδρίασης στα 119,48 δολάρια.

Ωστόσο, νωρίς το απόγευμα, η άνοδος στις τιμές ήταν πιο συγρατημένη, με το Brent στα 101 δολάρια/βαρέλι.

Sky is the limit

Σύμφωνα με τον Νιλ Άτκινσον, πρώην επικεφαλής πετρελαίου στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ είναι κάτι που οι αγορές ενέργειας δεν είχαν ξαναδεί.

Εκτός αν αλλάξει κάτι πολύ σύντομα, «βρισκόμαστε σε μια δυνητικά πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα», δήλωσε στο CNBC.

Χώρες στην πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή της Μέσης Ανατολής έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή αργού πετρελαίου.

Το Ιράκ και το Κουβέιτ έχουν ήδη αρχίσει να σταματούν την παραγωγή, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ενδέχεται επίσης να είναι ευάλωτα εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Το brent καταγράφει υψηλό τετραετίας

«Παρόλο που υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, το θέμα είναι ότι εάν αυτό το κλείσιμο του Στενού συνεχιστεί, αυτά τα αποθέματα πετρελαίου, εάν αναπτυχθούν, θα εξαντληθούν και θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου, με την παραγωγή πετρελαίου να έχει ουσιαστικά σταματήσει, στο Ιράκ και πιθανώς στο Κουβέιτ και ίσως ακόμη και με την πάροδο του χρόνου στη Σαουδική Αραβία, θα βρεθούμε σε μια κρίση που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Άτκινσον.

Ερωτηθείς τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τις τιμές του πετρελαίου, ο Άτκινσον απάντησε: «Λυπάμαι, μπαίνουμε σε σφαίρες εμπεριστατωμένων εικασιών εδώ. Θέλω να πω, δεν υπάρχει προηγούμενο για αυτό. Ο ουρανός είναι το όριο».

cnn.gr





