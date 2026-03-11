Στα 55.331 άτομα οι εργαζόμενοι στην κυβέρνηση τον Φεβρουάριο

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθε στα 55.331 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 35 άτομα (0,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,9% και 0,5% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 1,8%.

Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση (1,6%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025 και η μεγαλύτερη μείωση (-0,9%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Ορισμένου Χρόνου.

Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (25,2%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-85,4%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-85,4%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.