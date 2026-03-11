Σύσκεψη στο Προεδρικό για τουρισμό - Εντείνονται οι ανησυχίες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στον τουρισμό, θορύβησαν την κυβέρνηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να συγκαλεί το απόγευμα σύσκεψη με τους τουριστικούς φορείς.

Όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει σήμερα, 11 Μαρτίου, στις 4μμ, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης για τον τουρισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το πρωί το ΚΕΒΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις άμεσες επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται στην κυπριακή οικονομία ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της πολεμικής κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την οικονομία μας και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά.