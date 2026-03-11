Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Σύσκεψη στο Προεδρικό για τουρισμό - Εντείνονται οι ανησυχίες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει σήμερα, 11 Μαρτίου, στις 4μμ, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης για τον τουρισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς

Οι επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στον τουρισμό, θορύβησαν την κυβέρνηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να συγκαλεί το απόγευμα σύσκεψη με τους τουριστικούς φορείς.

Όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει σήμερα, 11 Μαρτίου, στις 4μμ, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης για τον τουρισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Το πρωί το ΚΕΒΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις άμεσες επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται στην κυπριακή οικονομία ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της πολεμικής κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την οικονομία μας και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά.

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΙΚΟΤουρισμόςτουρισμόςΤΟΥΡΙΣΤΕΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα