Καμπάνια για την αλλαγή εικόνας στον τουρισμό- Επιστράτευση διεθνούς οίκου Kreab

Σε συντονισμένες κινήσεις προχωρούν το κράτος και οι φορείς του τουρισμού προκειμένου να ανατρέψουν την αρνητική εικόνα που προβάλλεται διεθνώς για την Κύπρο και η οποία προκαλεί μειώσεις στις κρατήσεις στα ξενοδοχεία λίγο πριν το άνοιγμα της καλοκαιρινής σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η κυβέρνηση θα αναθέσει άμεσα στον διεθνή οίκο Kreab την εκστρατεία για αλλαγή της αρνητικής εικόνας που υπάρχει για την Κύπρο.

Τουριστικοί φορείς αλλά και κόμματα με τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τις επιπτώσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλεί σύσκεψη των τουριστικών φορέων στο Προεδρικό για αξιολόγηση των δεδομένων και κινήσεων στις οποίες θα προβεί το κράτος.

«Αποφασίσαμε τα άμεσα μέτρα που θα ληφθούν για αντιμετώπιση των όποιων προκλήσεων προκύπτουν μέσα από την κατάσταση πραγμάτων στην περιοχή», δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η χώρα μας είναι ασφαλής. Ο τουρισμός μας είναι ισχυρός. Να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ρεκόρ αφίξεων και ρεκόρ εσόδων από τον τουρισμό».

Ο τουρισμός μας, πρόσθεσε, έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά του διαχρονικά «και σε αυτή τη συγκυρία που έχουμε προκλήσεις θα τις αντιμετωπίσουμε και αυτές».

Χρειάζεται η συμβολή όλων

«Χρειάζεται η συμβολή όλων ώστε να παρουσιαστεί η πραγματική εικόνα που επικρατεί στην Κύπρο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά τη σύσκεψη στην οποία παρέστησαν, πέραν των τουριστικών φορέων και του υφυπουργού Τουρισμού, οι υπουργοί Μεταφορών και Εργασίας.

Όπως ανέφερε, έγινε μια εκτενής ανταλλαγή απόψεων, μια αξιολόγηση των δεδομένων μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο επιβεβαιώθηκε, πρόσθεσε, «είναι η κοινή προσήλωση, η κοινή θεώρηση όλων μας ως προς τη διατήρηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, ενός προϊόντος, ενός τομέα που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια ανοδική τάση και η οποία ακριβώς οφείλετο στην πολύ σκληρή, εντατική, μεθοδική δουλειά που έχει προηγηθεί».

«Είναι θετικό το γεγονός ότι βλέπουμε, το τελευταίο διάστημα, τα πτητικά προγράμματα των περισσότερων αεροπορικών εταιρειών να αποκαθίστανται και αυτό οδηγεί στην κανονικότητα, σε μια κανονική περίοδο, λαμβανομένης υπόψη της περιόδου», σημείωσε.

«Αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί είναι ότι θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό το επόμενο διάστημα, η Πολιτεία μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, τους συναρμόδιους για τη λήψη ενεργειών και αποφάσεων. Έχουν συζητηθεί διάφορες δράσεις και αποφάσεις οι οποίες θα ενεργοποιηθούν και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθούν και αντίστοιχες συσκέψεις ακριβώς για τις από κοινού δράσεις», σημείωσε.

«Η ζωή στη χώρα μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι στην κανονικότητά της. Δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις υπερβολές που βλέπουμε πολλές φορές από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διεθνώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε ακριβώς, ναι, να παρουσιαστεί με έναν τρόπο αντικειμενικό, με έναν τρόπο πραγματικό, ποια είναι σήμερα η καθημερινή ζωή στην Κύπρο, πως η τουριστική μας περίοδος έχει ξεκινήσει και μπορεί να ξεκινήσει με τις καλύτερες προοπτικές, ακριβώς και μόνο παρουσιάζοντας ποια είναι η πραγματική εικόνα», τόνισε.

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει εκστρατεία ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος είπε ότι «χρειάζεται η συμβολή όλων μας και κυρίως η συμβολή και η δική σας, των λειτουργών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ακριβώς παρουσιάζοντας το ποια είναι η πραγματική εικόνα».

Κληθείς να πει αν αφορά αυτό τα κυπριακά ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος είπε ότι «αναπαράγονται και στο εξωτερικό. Βεβαίως, στον βαθμό που μπορούμε, και εμείς το ίδιο πράττουμε ως Πολιτεία, το πράττουν και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν αυτές οι προσπάθειες, ούτως ώστε να αναπαράγονται οι πραγματικές εικόνες, τα πραγματικά δεδομένα, αυτό που σήμερα ισχύει στη χώρα μας».

«Συμφωνήσαμε μια σειρά από δράσεις οι οποίες να ενισχύουν και να δίδουν την πραγματική εικόνα τις χώρας στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό», επεσήμανε ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, απευθύνοντας έκκληση προς όλες τις πλευρές να είναι «πολύ φειδωλέ και προσεκτικές» ως προς την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, προς το ό,τι αναμεταδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλλού, τα οποία ενδεχομένως να αναμεταδίδονται και στο εξωτερικό, όπου υπήρξε πλειάδα δημοσιευμάτων που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί και προκάλεσε μεγάλη ζημιά».

Ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Μιχάλης Αντωνίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το σημαντικότερο μέτρο που πρέπει να ληφθεί είναι η άμεση υλοποίηση στοχευμένης εκστρατείας προβολής της Κύπρου ως ασφαλούς και ποιοτικού προορισμού για εργασία, αναψυχή και διακοπές, με τη μίσθωση υπηρεσιών εξειδικευμένου διεθνούς οίκου. Όπως τόνισε, η εκστρατεία θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, καθώς «γίνεται ζημιά άνευ λόγου και αιτίας» από την εσφαλμένη αντίληψη ότι η Κύπρος βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Έτοιμα για άνοιγμα τα ξενοδοχεία

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), Άκης Βαβλίτης, δήλωσε στον «Π» ότι «το πιο σημαντικό είναι να περάσει το μήνυμα προς τα έξω πως υπάρχει κανονικότητα στη χώρα και δεν έχει αλλάξει κάτι». Οι ακυρώσεις πτήσεων, σημειώνει, είναι από τη Μέση Ανατολή και δεν αφορούν μόνο την Κύπρο αλλά και άλλες χώρες. «Τα ξενοδοχεία ετοιμάζονται δυναμικά για το άνοιγμα την 1η Απριλίου», σημείωσε.

«Ο ΠΑΣΥΞΕ έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι με τις σωστές ενέργειες και την καλή θέληση όλων μας μπορούμε να συνεχίσουμε την εξαιρετική πορεία που είχε ο τουρισμός της Κύπρου τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε δώσει τις εισηγήσεις μας και είμαστε σίγουροι ότι σε συνέχεια αυτών θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε δράσεις όπου θα συνεχίσει η ανοδική πορεία του τουριστικού μας ρεύματος», είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης.

Σε σχέση με τη λειτουργία των ξενοδοχείων, ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ ανέφερε ότι εξετάζεται η παράταση του μέτρου της προσωρινής αναστολής εργασίας για την επιδότηση των εργαζομένων ακόμη έναν ή και δύο μήνες, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς οριζόντια εφαρμογή.

Συλλέγουν στοιχεία οι συντεχνίες

Από πλευράς συντεχνιών, ο γ.γ. της Συντεχνίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΣΥΞΚΑ) της ΠΕΟ, Νεόφυτος Τιμινής, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η συντεχνία συλλέγει στοιχεία για τις ακυρώσεις και τη μείωση των κρατήσεων που καταγράφονται τους επόμενους μήνες.

Σε ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες, σημείωσε, εργαζόμενοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς μερικής αναστολής εργασίας, ενώ ενδέχεται να ζητηθεί επιμήκυνση της περιόδου αναστολής όπου αυτό χρειαστεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι προκύπτουν ζητήματα σε ορισμένες μονάδες λόγω της απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Ο κ. Τιμινής σημείωσε ότι το θέμα θα απασχολήσει τη συντεχνία σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, στις 9 το πρωί.

Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Κέντρων Αναψυχής (ΟΥΞΕΚΑ) της ΣΕΚ, Μιχάλης Φράγκου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι οι συντεχνίες αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που διαμορφώνεται στον κλάδο, ωστόσο εκτιμούν ότι χρειάζεται υπομονή πριν ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Ανησυχίες κομμάτων

Ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι επιβάλλεται η άμεση εκπόνηση διαφημιστικής εκστρατείας στο εξωτερικό που να προβάλλει την Κύπρο ως ασφαλή τουριστικό προορισμό και η προετοιμασία των αρμόδιων Αρχών για αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Η κυβέρνηση οφείλει να εργαστεί προς δύο κατευθύνσεις, υποστήριξε το ΑΚΕΛ. Στο εξωτερικό να στέλνει σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος αποτελεί ασφαλή προορισμό και στο εσωτερικό να ετοιμάσει άμεσα -στη βάση σεναρίων- ένα συνολικό σχέδιο για θωράκιση της οικονομίας και για στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου.