Οκτώ ακάλυπτες επιταγές, αξίας €47.460 τον Φεβρουάριο

Σημαντικά μειωμένος παρουσιάζεται ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα καθώς εκδόθηκαν 8 ακάλυπτες επιταγές, έναντι 34, συνολικής αξίας €47.460, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου αναφορικά με τις καταχωρήσεις προσώπων στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταχωρηθεί 34 ακάλυπτες επιταγές συνολικής αξίας €42.493, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 είχαν καταχωρηθεί 16 επιταγές, συνολικής αξίας €19.388.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ 25 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €94.551, σε σύγκριση με 50 επιταγές την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνολικής αξίας €84.555.

Οι ακάλυπτες επιταγές την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 αφορούσαν συνολικά 19 πρόσωπα (14 νομικά και 5 φυσικά).

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, ο αριθμός των προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ ανήλθαν τον Φεβρουάριο του 2026 στα 7, εκ των οποίων 3 αφορούν νομικά πρόσωπα, 1 φυσικό πρόσωπο και 3 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2026, καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ συνολικά 17 πρόσωπα, σε σύγκριση με 18 πρόσωπα την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ