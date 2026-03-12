Υπηρεσίες e-government: Στο 70% η χρήση στην Κύπρο, 72% στην ΕΕ

Με πτώση άνοιξε η Γουόλ Στριτ - Το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη υιοθέτηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ήταν η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία

Το 2025, το 70,06% των ατόμων στην Κύπρο και 71,9% στην ΕΕ ηλικίας 16-74 ετών χρησιμοποίησαν ιστότοπους ή εφαρμογές δημόσιων αρχών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Οι χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη υιοθέτηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ήταν η Δανία (98,0% των ατόμων χρησιμοποίησαν ιστότοπους ή εφαρμογές δημόσιων αρχών), η Ολλανδία (96,2%), η Φινλανδία (96,1%) και η Σουηδία (96,0%). Αντίθετα, η Ρουμανία (24,1%), η Βουλγαρία (36,0%) και η Ιταλία (57,7%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Η πιο συνηθισμένη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ΕΕ ήταν η λήψη πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες, παροχές, νόμους, ωράριο λειτουργίας ή παρόμοια θέματα (44,2%). Η πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία ήταν η δεύτερη πιο συνηθισμένη δραστηριότητα (41,3%) και η υποβολή φορολογικών δηλώσεων ήρθε στην τρίτη θέση (38,2%).

Οι πολίτες της ΕΕ χρησιμοποίησαν επίσης τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για να κλείσουν ραντεβού ή κράτηση (38,1%), να κατεβάσουν ή να εκτυπώσουν επίσημες φόρμες (36,7%), να λάβουν επίσημες επικοινωνίες ή έγγραφα (36,6%), να ζητήσουν επίσημα έγγραφα ή πιστοποιητικά (20,8%), να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες βάσεις δεδομένων ή μητρώα (20,7%), να ζητήσουν παροχές ή δικαιώματα (18,1%) ή να υποβάλουν άλλα αιτήματα, αξιώσεις ή παράπονα (5,7%).

