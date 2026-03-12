Μειωμένο κατά €231 εκατ. το εμπορικό έλλειμμα τον Ιανουάριο

Μειωμένο καταγράφεται το εμπορικό έλλειμμα τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2026 μειώθηκαν κατά 13,6% στα €994,1 εκατ. σε σύγκριση με €1,2 δισ. τον Ιανουάριο 2025.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €554,3 εκατ. και από τρίτες χώρες €439,8 εκατ. σε σύγκριση με €583,0 εκατ. και €568,2 εκατ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2025. Οι εισαγωγές τον Ιανουάριο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €79,0 εκατ. έναντι €79,9 εκατ. τον Ιανουάριο 2025.

Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις εξαγωγές που διαμορφώθηκε στο 16,6%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο του 2026 έφθασαν τα €517,5 εκατ. σε σύγκριση με €443,7 εκατ. τον Ιανουάριο 2025.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €97,2 εκατ. και προς τρίτες χώρες €420,3 εκατ., σε σύγκριση με €84,4 εκατ. και €359,3 εκατ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2025. Οι εξαγωγές τον Ιανουάριο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €193,5 εκατ. έναντι €11,3 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025.