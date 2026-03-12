Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μειωμένο κατά €231 εκατ. το εμπορικό έλλειμμα τον Ιανουάριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μειωμένο καταγράφεται το εμπορικό έλλειμμα τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία

Μειωμένο καταγράφεται το εμπορικό έλλειμμα τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2026 μειώθηκαν κατά 13,6% στα €994,1 εκατ. σε σύγκριση με €1,2 δισ. τον Ιανουάριο 2025.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €554,3 εκατ. και από τρίτες χώρες €439,8 εκατ. σε σύγκριση με €583,0 εκατ. και €568,2 εκατ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2025. Οι εισαγωγές τον Ιανουάριο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €79,0 εκατ. έναντι €79,9 εκατ. τον Ιανουάριο 2025.

Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις εξαγωγές που διαμορφώθηκε στο 16,6%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο του 2026 έφθασαν τα €517,5 εκατ. σε σύγκριση με €443,7 εκατ. τον Ιανουάριο 2025.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €97,2 εκατ. και προς τρίτες χώρες €420,3 εκατ., σε σύγκριση με €84,4 εκατ. και €359,3 εκατ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2025. Οι εξαγωγές τον Ιανουάριο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €193,5 εκατ. έναντι €11,3 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025.

Tags

εισαγωγέςεξαγωγέςΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα