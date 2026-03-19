Το Μπρεντ ξεπέρασε τα $112 μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μ. Ανατολή

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 5% στις συναλλαγές στην Ασία, ξεπερνώντας τα 112 δολάρια, μετά τις ειδήσεις για βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και στο Κατάρ, που εντείνουν την ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς με πετρέλαιο και αέριο.

Περί τις 04:15 (ώρα Κύπρου), η τιμή του βαρελιού Μπρεντ σημείωνε αλματώδη άνοδο 5,02%, στα 112,77 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από την 9η Μαρτίου. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν παράλληλα κατά 2,67%, στα 98,89 δολάρια.

