Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πτώση θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Το Μπρεντ ξεπέρασε τα $112 μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μ. Ανατολή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εντείνονται οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό της αγοράς με πετρέλαιο και αέριο.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 5% στις συναλλαγές στην Ασία, ξεπερνώντας τα 112 δολάρια, μετά τις ειδήσεις για βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και στο Κατάρ, που εντείνουν την ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς με πετρέλαιο και αέριο.

Περί τις 04:15 (ώρα Κύπρου), η τιμή του βαρελιού Μπρεντ σημείωνε αλματώδη άνοδο 5,02%, στα 112,77 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από την 9η Μαρτίου. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν παράλληλα κατά 2,67%, στα 98,89 δολάρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

