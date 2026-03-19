«Απειλείται η ισορροπία στην αγορά ηλεκτρισμού», λέει ο πρόεδρος της ΑΗΚ για την είσοδο της CYTA στην ενέργεια

Για περιορισμούς και κανονισμούς που δεν αφήνουν την ΑΗΚ να αναπτυχθεί όπως θα ήθελε έκανε σήμερα λόγο ο Πρόεδρός της, Γιώργος Πέτρου, μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη κατά την οποία παρουσίασε τις θέσεις της Αρχής σε σχέση με την ενδεχόμενη είσοδο της CYTA στον τομέα της ενέργειας και τη στάση του κράτους, τον αποκλεισμό του οργανισμού από τον Σύνδεσμο Αγοράς Ηλεκτρισμού, το σκεπτικό των περικοπών ενέργειας ΑΠΕ και την ηλεκτρική επάρκεια.

Σε σχέση με τη δραστηριοποίηση της CYTA στην αγορά ενέργειας (αναμένεται να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας), ανέφερε ότι «το ζήτημα δεν είναι αν ένας άλλος οργανισμός μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην αγορά. Το πραγματικό ζήτημα είναι με ποια μορφή, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιες συνέπειες θα γίνει για το δημόσιο συμφέρον».

Πρόσθεσε ότι η ΑΗΚ θεωρεί ότι σε μια μικρή και ευαίσθητη αγορά όπως η κυπριακή, μια τέτοια εξέλιξη πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή, γιατί θα δημιουργηθούν ανισορροπίες, στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και τελικά πίεση προς αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Ανέδειξε τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής αγοράς ηλεκτρισμού, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα απομονωμένο σύστημα, με αυξημένες τεχνικές και στρατηγικές απαιτήσεις. «Αν ο στόχος είναι καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή, αυτό μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από συνεργασίες», είπε.

Παράλληλα έθεσε το θέμα αν πρόκειται για πλήρη αλλαγή ρόλου και δημιουργία δεύτερου δημόσιου ενεργειακού πυλώνα. «Τότε μιλάμε για θέμα δημόσιας πολιτικής και θεσμικού σχεδιασμού, που απαιτεί σοβαρή αξιολόγηση, διαβούλευση και ξεκάθαρη πολιτική απόφαση. Αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί», ανέφερε.

Ο Γιώργος Πέτρου σημείωσε ότι αν μπει η CYTA στην αγορά ενέργειας θα ανταγωνίζεται την ΑΗΚ όχι μόνο στους καταναλωτές, αλλά και στις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Θα έπρεπε, σημείωσε, να αφήσουν την ΑΗΚ να επενδύσει σε πάρκα καθώς μόνο έτσι θα μπορεί να μειωθεί το κόστος του ηλεκτρισμού. Πρόσθεσε ότι αυτά έχουν τεθεί και ενώπιον του κράτους αναφέροντας ότι «ο μεγαλομέτοχος τελευταία δεν πολυακούγεται». Έκανε επίσης λόγο για περιορισμούς και κανονισμούς που δεν αφήνουν τον οργανισμό να αναπτυχθεί όπως θα ήθελε.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, σε προώθηση εταιρειών, με στόχο την εξασφάλιση αδειών για φωτοβολταϊκά, αποφεύγοντας να πει συγκεκριμένα ονόματα. «Όσον αφορά τον νέον Υπουργό, έχουμε την επόμενη μας συνάντηση τον επόμενο μήνα και κάναμε ήδη δύο συναντήσεις. Ενημερώνεται, παίρνει θέσεις και εύχομαι να προχωρήσουν πιο γρήγορα από προηγούμενες Κυβερνήσεις», πρόσθεσε.

Αναφορές για τον Σύνδεσμο Αγοράς Ηλεκτρισμού

Αναφερόμενος στον Σύνδεσμο Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ), ο Γιώργος Πέτρου είπε ότι «εκφράζει κυρίως ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», σημειώνοντας ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΣΑΗ, και στη συνέχεια «τα υπόλοιπα μέλη του Συνδέσμου προχώρησαν σε τροποποίηση του καταστατικού, εξέλιξη που επέτρεψε τον αποκλεισμό της ΑΗΚ από τη συμμετοχή της».

Πρόσθεσε ότι, ακολούθως, «στη θέση της ΑΗΚ εντάχθηκε άλλη εταιρεία, της οποίας ο Πρόεδρος ανέλαβε και την προεδρία του Συνδέσμου. Πρόκειται, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, για εταιρεία που δεν δραστηριοποιείται ως παραγωγός ή προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά κατέχει άδεια κατασκευής που έχει εκδοθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)», ανέφερε.

Σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή, εγείρει ζητήματα ως προς την αντιπροσωπευτικότητα και τη θεσμική ισορροπία του Συνδέσμου, καθώς και ως προς την αξιοπιστία των δημόσιων τοποθετήσεών του για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.

Κληθείς να σχολιάσει τους λόγους αποβολής της ΑΗΚ και τις αιτιάσεις περί υπόσκαψης της αγοράς, ο Γιώργος Πέτρου παρέπεμψε στον Πέτρο Αντρέου, ο οποίος είχε συμμετάσχει στον Σύνδεσμο, ο οποίος ανέφερε ότι η ΑΗΚ συμμετείχε ενεργά στον ΣΑΗ από την ίδρυσή του, κάνοντας λόγο για «πολύ καλές και εποικοδομητικές συζητήσεις» και υπογραμμίζοντας ότι σημαντικά ζητήματα μπορούσαν να επιλύονται μέσω διαλόγου εντός του Συνδέσμου. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η θέση των υπολοίπων μελών ήταν ότι η ΑΗΚ δεν μπορούσε να συνεχίσει να συμμετέχει.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχουν εκ φύσεως αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ ιδιωτών και της ΑΗΚ, γεγονός που οδηγούσε συχνά σε διαφωνίες. «Θεωρούσαμε ότι υπήρχε λόγος να συνεχιστεί η παρουσία μας, ώστε τα ζητήματα να επιλύονται εντός του Συνδέσμου και όχι μέσω δημόσιων αντιπαραθέσεων», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ ανέφερε ότι έχουν τεθεί επανειλημμένα ερωτήματα για την αποβολή της ΑΗΚ, χωρίς να υπάρξει διαφοροποίηση στις απαντήσεις. «Είναι ένα κλαμπ, οπότε εκεί φαίνεται δεν ταίριαζε η Ηλεκτρική, η οποία σίγουρα βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά», δήλωσε.

Περικοπές ενέργειας

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες λύσεις για την αποφυγή περικοπών ενέργειας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, πριν την πλήρη ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης, ο διευθυντής διαχειριστή συστήματος διανομής, Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε ότι «υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες για εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και προγραμματιζόμαστε για να υπάρχει κάποια σύνδεση των συστημάτων αυτών μέχρι τον Μάιο, αρχές Ιουνίου». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι περικοπές δεν μπορούν να σταματήσουν εντελώς, προσθέτοντας πως «σίγουρα ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης θα εξαλείψει σχεδόν τις περικοπές, αλλά αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των αιτήσεων για net metering, ο Γιώργος Πέτρου σημείωσε ότι «υπάρχουν 11 χιλιάδες αιτήσεις net metering», επισημαίνοντας ότι «εάν επιτραπεί στην προμήθεια να προχωρά με διμερή συμβόλαια, τότε πολλοί θα στηρίξουν την τελική τιμή». Τόνισε παράλληλα ότι «δεν κινδυνεύει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, διότι οι γνώσεις που διαθέτει είναι τέτοιες που δεν μπορούν να φτάσουν», αν και «το μερίδιο αγοράς θα περιοριστεί ακόμα λίγο», κάτι που –όπως είπε– «σημαίνει ότι θα πάρουμε τα μέτρα μας ώστε να είμαστε σίγουροι ότι συνεχίζει και ότι αυτό το προσωπικό που την έστησε θα τη συνεχίσει».

Αναφορικά με τον μηδενισμό της πλεονάζουσας ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ο Γιώργος Πέτρου υπογράμμισε ότι «δεν είναι απόφαση ούτε δική μας, ούτε του Υπουργείου. Ακολουθούμε αυστηρά τις οδηγίες». Όπως εξήγησε, «είναι όλα με οδηγίες που δόθηκαν προς το Υπουργείο και από το Υπουργείο προς εμάς και είναι ξεκάθαρο μέσα στο συμβόλαιο».

Από την πλευρά του διαχειριστή, σημειώθηκε ότι «η σχετική πρόνοια για μηδενισμό του περισσεύματος ενέργειας προβλέπεται μέσα στο σχέδιο που έδωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τον Μάρτιο του ’24. Ο πρώτος μηδενισμός θα γίνει το δίμηνο Φεβρουάριος–Μάρτιος του ’26 και κάθε τρία χρόνια ό,τι περισσεύματα έχουμε θα μηδενίζονται». Όπως υπογράμμισε, «δεν είναι απόφαση δική μας, είμαστε υποχρεωμένοι να το εκτελέσουμε» και «περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο που ο καθένας υπέγραψε».

Σε σχέση με τις καθυστερήσεις στη σύνδεση συστημάτων αποθήκευσης, ο ίδιος εξήγησε ότι «η σύνδεση εξυπακούει ως ένα μεγάλο βαθμό αναβάθμιση του συστήματος, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα του κορεσμού», ενώ πρόσθεσε ότι «ενδιάμεσα θα μπορούσε να επιτευχθεί με την υιοθέτηση των ευέλικτων συνδέσεων», βάσει απόφασης της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), «μέχρι τον Σεπτέμβριο του ’26».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «έχουμε εξεύρει έναν άλλον τρόπο για να καταφέρουμε να συνδέσουμε αυτά τα συστήματα», σημειώνοντας πως «είμαστε έτοιμοι από βδομάδας να αρχίσουμε την έκδοση όρων» και ότι «ήδη προετοιμάστηκε ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων».

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των περικοπών, ο κ. Γεωργίου εξήγησε ότι αυτές εφαρμόζονται «για σκοπούς ασφάλειας του συστήματος όταν η παραγωγή είναι περισσότερη από τη ζήτηση», σημειώνοντας ότι «η συμβατική παραγωγή μπορεί να μειωθεί ως έναν ελάχιστο αριθμό και πέραν τούτου πρέπει να μειωθεί η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές». Πρόσθεσε ότι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς «παρακολουθεί την παραγωγή και τη ζήτηση και όταν υπάρξει ανάγκη δίνει εντολή για περικοπή», ξεκινώντας πρώτα από τα αυτόνομα συστήματα, τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Απαραίτητος ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας

Σε σχέση με τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα διατήρησής του καθώς είναι θέμα ασφάλειας του δικτύου. Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ σημείωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και σταδιακής αντικατάστασης μονάδων με το κόστος εγκατάστασης Συμβατικών Μονάδων Αεριοστροβίλων να έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εντούτοις ανέφερε «η διατήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας απαιτείται για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει και δεύτερο σημείο αδιάλειπτης ηλεκτροπαραγωγής, ότι υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού και ότι θα υπάρξει περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ».

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και ενισχύει συνολικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας μας προς όφελος όλων των καταναλωτών. «Για τον λόγο αυτό, η χρηματοδοτική του αντιμετώπιση πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εθνικής ενεργειακής υποδομής, με τρόπο που να διασφαλίζει την έγκαιρη υλοποίησή του και την ορθολογιστική ανάκτηση της δαπάνης», ανέφερε.