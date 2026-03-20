Τι δείχνει το νέο παρατηρητήριο τιμών για καταναλωτικά προϊόντα- Οι φθηνότερες και ακριβότερες υπεραγορές στο e-kalathi

To Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων για το μήνα Φεβρουάριο 2026, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης Παγκύπρια καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η διάθεση στον καταναλωτή μιας αντικειμενικής συγκριτικής αποτύπωσης των τιμών αγοράς από όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης, υπεραγορές, αρτοποιεία, φούρνους, περίπτερα, κ.α.

Συμπερασματικά, η αποτίμηση που γίνεται για το μήνα Φεβρουάριο αντικατοπτρίζει την πορεία τιμών που καταγράφει και η Στατιστική Υπηρεσία, με αύξηση στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο +0,1% έναντι +0,5% τον Ιανουάριο και -0,5% τους δύο προηγούμενους μήνες. Μεγαλύτερη θετική μεταβολή σε επίπεδο οικονομικών κατηγοριών συγκριτικά με το Φεβρουάριο του 2025, κατέγραψαν τα Γεωργικά Προϊόντα με +4,2% ενώ αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και Νερό με -9,3% και στα Πετρελαιοειδή με -7,5%. Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Γεωργικά προϊόντα με -1,2%, που ήταν και η αιτία για τη συγκράτηση του πληθωρισμού τροφίμων στο 2,7% έναντι 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Οι αυξομειώσεις που καταγράφονται από τη Στατιστική Υπηρεσία, αντικατοπτρίζονται και στις τιμές που καταγράφει το Παρατηρητήριο της Υπηρεσίας στο οποίο, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα με τους δείκτες τιμών για το μήνα Φεβρουάριο, σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 19 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση έναντι Ιανουαρίου 2025, 23 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση, εκ των οποίων οι 9 κατηγορίες μείωση και έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ τρεις κατηγορίες καμία μεταβολή (στιγμιαίος καφές, εμφιαλωμένο νερό και χαρτί υγείας).

Συγκεκριμένα, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν:

- τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά +20,0% (-9,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα κατεψυγμένα κρέατα πανέ και προψημένα κατά +16,1% (-6,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά +14,9% (+3,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- ο κύλινδρος υγραερίου κατά +3,3% (+6,8% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- οι βρεφικές τροφές κατά +1,3% (+11,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- οι ζωμοί κατά +1,2% (+2,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα κατεψυγμένα μπέργκερ κατά +1,0% (+9,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα αναψυκτικά κατά +1,% (+4,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- το γάλα κατά +0,7% (-0,4% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

Μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 23 κατηγορίες με σημαντικότερες:

- τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή κατά -31,2% (+5,4% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τη ζάχαρη -4,5% (+0,1% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά -4,3% (-22,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα κατεψυγμένα ψάρια κατά -4,0% (+3,9% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα αλλαντικά κατά -3,4% (+0,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα ζυμαρικά κατά -3,1% (-1,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα κατεψυγμένα ζυμαρικά κατά -2,6% (-1,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τις κονσέρβες κρέατος κατά -2,5% (+2,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα κάρβουνα κατά -2,1% (-0,5% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα τυριά κατά -1,9% (+0,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

- τα απορρυπαντικά ρούχων κατά -1,5% (+2,2% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

Συγκρίσεις τιμών υπεραγορών

Πέραν των πιο πάνω διαπιστώσεων που προκύπτουν από το Παρατηρητήριο Τιμών Φεβρουαρίου σε διάφορα καταστήματα λιανικής παγκύπρια, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρουσιάζει επίσης, συγκρίσεις τιμών υπεραγορών για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη ψηφιακή πλατφόρμα «e-kalathi».

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται η διακύμανση στον αριθμό των απόλυτα κοινών προϊόντων σε 7 μεγάλες υπεραγορές, τα οποία αυξήθηκαν από 228 στις 15/10/2025, σε 253 προϊόντα στις 16/3/2026.

Η κατάταξη των 7 υπεραγορών παραμένει η ίδια καθόλη τη διάρκεια της πεντάμηνης περιόδου. Η διαφορά στην αξία του καλαθιού των 253 απόλυτα κοινών προϊόντων μεταξύ της ακριβότερης υπεραγοράς «Υπεραγορά Φίλιππος» (€1.126,60) και της φθηνότερης υπεραγοράς «Σκλαβενίτης» (€994,99), ανήλθε στις 16/3/2026 στα €131,61 ή ποσοστό διαφοράς 13,2%.

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία, ενόψει των τρεχουσών εξελίξεων και της επικείμενης εορτής του Πάσχα, προχωρεί σε συστηματική καταγραφή τιμών αγοράς για όλα τα είδη φρέσκου κρέατος. Στους πίνακες που επισυνάπτονται εδώ , παρουσιάζονται οι τιμές αμνοεριφίων, χοιρινού, βοδινού και κρέατος κοτόπουλου σε 4 υπεραγορές στις 17/3/2026, σε σχέση με τη μέση σταθμική τιμή κάθε προϊόντος τους δύο προηγούμενους μήνες, καθώς και σε σχέση με το Πάσχα 2025 (14/4/2025).

Η Υπηρεσία, για ακόμα μια φορά, καλεί όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα www.e-kalathi.gov.cy και να αξιοποιήσουν την σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να επωφεληθούν από τα εργαλεία που αυτή παρέχει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών, δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι, κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.