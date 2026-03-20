ΥΠΟΙΚ: Υπό επεξεργασία σενάρια και μέτρα για άμβλυνση επιπτώσεων πολέμου

Διάφορα σενάρια και μέτρα που περιλαμβάνουν τα πάντα επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών για να αμβλύνει «όποια προβλήματα προκύψουν» ως αποτέλεσμα οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, τονίζοντας ότι παρακολουθούνται «στενά οι εξελίξεις».

«Αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών γίνεται επεξεργασία σεναρίων και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ανάλογα με αυτές τις εξελίξεις και τον χρόνο που θα πάρουν αυτές οι κρίσεις ετοιμάζουμε κάποια σχέδια για να αμβλύνουμε όποια προβλήματα προκύψουν», είπε ο κ. Κεραυνός, κληθείς, ύστερα από συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Νίκο Αναστασίου, να αναφέρει κατά πόσον το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται κάποια μέτρα για στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών από ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ερωτηθείς αν στα μέτρα περιλαμβάνεται και μείωση φόρων στα καύσιμα, ο κ. Κεραυνός είπε ότι «τα μέτρα ακόμα δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί, αλλά επεξεργαζόμαστε διάφορα σενάρια που περιλαμβάνουν τα πάντα».

«Το τι θα εφαρμοστεί θα κριθεί τη δεδομένη στιγμή», υπογράμμισε.

Ο κ. Κεραυνός είπε ακόμη ότι «το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και τις παρακολουθεί πέραν των δύο χρόνων γιατί τώρα έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν», όπως είπε, «αλλά προηγουμένως είχαμε τον πόλεμο στην περιοχή μας, στη Γάζα».

«Εφαρμόζουμε μέτρα κατά της ακρίβειας τα τελευταία 2 με 2,5 χρόνια, τα οποία πρόσφατα ανανεώσαμε», κατέληξε.

ΚΥΠΕ