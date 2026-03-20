Ανάγκη λελογισμένης χρήσης δημόσιων πόρων συμφώνησαν ΥΠΟΙΚ και Γενικός Ελεγκτής

Την κοινή αντίληψη για την ανάγκη λελογισμένης χρήσης των δημόσιων πόρων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, επαναβεβαίωσαν κατά τη συνάντησή τους την Παρασκευή, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, με τον Γενικό Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου, αναφέρεται ότι κατά τη συνάντηση ανταλλάγησαν απόψεις για θέματα οικονομίας και θέματα που άπτονται της συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

"Στη συζήτηση επαναβεβαιώθηκε η κοινή αντίληψη των δυο πλευρών για την ανάγκη λελογισμένης χρήσης των δημοσίων πόρων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ